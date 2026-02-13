Zelensky recibe en Alemania el primer dron ucraniano producido en suelo germano

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recibió este viernes de manos del ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, el primero de los drones ucranianos producidos en suelo germano como parte de un proyecto de producción conjunta entre las empresas Quantum Systems y Frontline Robotics.

“Estos sistemas son puestos directamente a disposición del Ejército ucraniano. La capacidad por el momento es de 10.000 unidades por año, pero el único límite hacia arriba es la capacidad de la empresa”, declaró Pistorius en Gauting, en Baviera, donde Zelensky participa en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El ministro germano destacó la celeridad con la que se ha puesto en marcha el proyecto, “a la velocidad de la luz”, después de que se firmase en octubre del año pasado un memorando para reforzar la cooperación en defensa con Ucrania.

Los drones producidos se pueden utilizar para tareas de combate, reconocimiento o apoyo logístico, explicó y subrayó que no sólo Ucrania se beneficia al recibir estos dispositivos, sino que también Alemania y, por extensión, Europa, aprovecha la experiencia y los datos acumulados por el país invadido.

Zelensky por su parte agradeció en términos elogiosos el apoyo de Alemania y afirmó que este proyecto de coproducción es el más extenso y más rápido de todos los puestos en marcha hasta ahora con países europeos.

Soldados ucranianos manejan un dron. Foto: EFE/ Markiian Lyseiko

El jefe de Estado remachó que su país desea poner fin a la guerra con Rusia cuanto antes, “pero de manera justa y con una posición fuerte para Ucrania”.

Durante el acto también subrayó la necesidad de que Europa se vuelva más independiente de Estados Unidos en lo que se refiere a la defensa y reiteró una vez más que a Kiev le gustaría poder ingresar a la OTAN, aunque es una decisión que depende de los miembros de la Alianza.

En Múnich, está previsto que Zelensky mantenga reuniones bilaterales y multilaterales entre otros con el canciller alemán, Friedrich Merz, y con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.