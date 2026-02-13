Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en 10 Downing Street, Londres, Gran Bretaña, el 8 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN / POOL)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en 10 Downing Street, Londres, Gran Bretaña, el 8 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN / POOL)
/ TOLGA AKMEN / POOL
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recibió este viernes de manos del ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, el primero de los drones ucranianos producidos en suelo germano como parte de un proyecto de producción conjunta entre las empresas Quantum Systems y Frontline Robotics.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Zelensky recibe en Alemania el primer dron ucraniano producido en suelo germano
Europa

Zelensky recibe en Alemania el primer dron ucraniano producido en suelo germano

Rusia descarta concesiones unilaterales para firmar un nuevo tratado de desarme con EE.UU.
Europa

Rusia descarta concesiones unilaterales para firmar un nuevo tratado de desarme con EE.UU.

Ucrania confirma nuevas reuniones con Rusia y EE. UU. el 17 y 18 de febrero en Ginebra
Europa

Ucrania confirma nuevas reuniones con Rusia y EE. UU. el 17 y 18 de febrero en Ginebra

Rusia confirma un acuerdo para reanudar el 17 de febrero las negociaciones sobre Ucrania
Europa

Rusia confirma un acuerdo para reanudar el 17 de febrero las negociaciones sobre Ucrania