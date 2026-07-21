El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el martes que destituyó a Oleksandr Sirski, comandante en jefe del ejército de Ucrania, y lo sustituye por el popular comandante de las fuerzas conjuntas, Mijaílo Drapati, en medio del descontento tras la salida del ministro de Defensa.

“He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania será Mijaílo Drapati... Estoy agradecido a Oleksandr Sirski y a cada uno de nuestros combatientes por las sólidas posiciones de Ucrania en la línea del frente”, dijo Zelensky en una publicación en Telegram.

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Oleksandr Sirsky, de 60 años, ocupaba este cargo desde 2024. Dirigió la defensa de Kiev al comienzo de la invasión rusa en 2022.

Su destitución se produce después de varios días de manifestaciones en apoyo al ministro de Defensa Mijailo Fédorov, destituido el 14 de julio.

Este último acusó a Sirsky de haber presionado a la salida y de obstaculizar su intento de reformar del ejército.

Fédorov, de 35 años, salido del mundo de la tecnología y sin haber servido en el ejército, defendía el uso masivo de nuevas tecnologías para multiplicar el potencial de los drones y reorganizar en profundidad a las fuerzas armadas.

“Servir a Ucrania siempre ha sido un honor para mí”, reaccionó en Facebook el general Drapati, un excomandante del ejército de 43 años.

El cese del general Sirsky es “un soplo de aire fresco” y “una nueva esperanza” en la lucha contra Rusia, celebró por su parte Fédorov.

Nacido en Rusia y formado en Moscú, Oleksandr Sirsky nunca logró desprenderse de su reputación de general con mentalidad soviética: sus detractores le reprochan que prestara poca atención a las pérdidas humanas, lo que le ha valido el apodo de “carnicero”.

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En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)

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