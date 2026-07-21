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Oleksandr Sirski, entonces comandante en jefe del ejército de Ucrania, en un campo de tiro próximo a Kiev, el 27 de octubre de 2020. (VITALII NOSACH / EFE)
Oleksandr Sirski, entonces comandante en jefe del ejército de Ucrania, en un campo de tiro próximo a Kiev, el 27 de octubre de 2020. (VITALII NOSACH / EFE)
Por Agencia AFP

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el martes que destituyó a Oleksandr Sirski, comandante en jefe del ejército de Ucrania, y lo sustituye por el popular comandante de las fuerzas conjuntas, Mijaílo Drapati, en medio del descontento tras la salida del ministro de Defensa.

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