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Resumen

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Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, interviene en el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de la OTAN, celebrado en el Congreso de la OTAN en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026. Foto: Klaudia Radecka / NurPhoto / AFP
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, interviene en el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de la OTAN, celebrado en el Congreso de la OTAN en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026. Foto: Klaudia Radecka / NurPhoto / AFP
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destacó este martes la capacidad defensiva de Ucrania, desarrollada a raíz de la guerra iniciada por Rusia, y abogó por que su país pase a formar parte de la OTAN, algo que reforzaría también a la propia Alianza, dijo.

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