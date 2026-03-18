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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Viena, Austria, el 16 de junio de 2025. (Foto de EFE/EPA/ALEX HALADA)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Viena, Austria, el 16 de junio de 2025. (Foto de EFE/EPA/ALEX HALADA)
/ ALEX HALADA
Por Agencia EFE

El presidente Volodymyr Zelensky dijo este miércoles que siguen llegando suministros militares a Ucrania, pero “menos”, y “faltan misiles antiáreos” por la guerra de Irán, y para fortalecer la defensa de su país, subrayó, no hay alternativa al crédito de 90.000 millones de euros de la UE que mantiene bloqueado Hungría.

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