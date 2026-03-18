El presidente Volodymyr Zelensky dijo este miércoles que siguen llegando suministros militares a Ucrania, pero “menos”, y “faltan misiles antiáreos” por la guerra de Irán, y para fortalecer la defensa de su país, subrayó, no hay alternativa al crédito de 90.000 millones de euros de la UE que mantiene bloqueado Hungría.

Zelensky fue recibido en el palacio de la Moncloa de Madrid por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien avanzó que los 1.000 millones de euros que destinará este año España en ayuda militar a Ucrania serán en parte para aumentar la producción industrial militar conjunta, para armas como drones y misiles.

“Nadie ha parado sus suministros a Ucrania, seguimos recibiendo cargamentos; menos, pero están llegando”, apuntó Zelensky durante una rueda de prensa conjunta con Sánchez.

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No obstante, “faltan misiles antiaéreos” por la “competencia con otros países” que los necesitan en la crisis bélica de Oriente Medio, generada por los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán desde el 28 de febrero.

El presidente ucraniano, que ha visitado los últimos días varios países europeos, dijo que está hablando con sus líderes sobre las necesidades de defensa y qué hacer “en caso de déficit de material”.

Precisamente este jueves comienza un Consejo Europeo en Bruselas que tratará, entre otros asuntos, el crédito para Ucrania de 90.000 millones de euros aprobado en diciembre, pero que todavía no se ha ejecutado por la oposición húngara.

Budapest ha manifestado que no apoyará el vigésimo paquete de sanciones de la UE a Rusia ni permitirá que se emita deuda para financiar ese crédito hasta que no vuelva a funcionar el oleoducto Druzhba, que une Rusia y Europa central por Ucrania.

En vísperas de esa cumbre, a la que asistirá Zelensky, el mandatario ucraniano se ha comprometido con la UE a reparar cuanto antes el oleoducto, dañado el 27 de enero en un ataque ruso, para reactivar el tránsito de crudo hacia Hungría y Eslovaquia.

Hoy insistió en que “es injusto” que el crédito siga bloqueado: para su país “no hay alternativa” a esa financiación, fundamental para seguir fortaleciendo a las Fuerzas Armadas, argumentó.

Un dron interceptor de la compañía "General Cherry" despega del polígono en Ucrania, el 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Evgeniy Maloletka).

Sobre el levantamiento temporal de las sanciones al petróleo ruso decidido por EE.UU. para paliar los efectos de la guerra de Irán, Zelensky denunció que “todo” lo que gana Rusia con esta medida lo invierte en armamento contra Ucrania. El Kremlin está “muy interesado” en que el conflicto continúe, dedujo.

Ucrania y España coproducirán drones, radares y misiles

Sánchez precisó que se aumentará la coproducción de drones y radares entre España y Ucrania, así como de misiles de alta precisión, apostilló Zelensky.

Ambos Gobiernos firmaron hoy varios acuerdos para incrementar la colaboración, principalmente para la defensa, pero también en sectores como el ferroviario para el ancho de vía doble, un sistema español.

Zelensky presidió también la firma de sendos acuerdos entre el grupo español de ingeniería y tecnología Sener y las empresas ucranianas de defensa y armamento Fire Point, Luch y Radioni.

En un comunicado, Sener informó de que desarrollará misiles, sistemas de comunicaciones y sistemas autónomos para los tres fabricantes ucranianos.

“Ucrania está dispuesta a compartir sus conocimientos tras la amarga experiencia adquirida durante esta guerra en el ámbito de los drones, en el ámbito de las tecnologías; y la industria española tiene capacidad de suministrar a Ucrania radares, misiles y otros equipos”, sintetizó Zelensky.

El jefe del Ejecutivo español reiteró el compromiso de destinar este año a Ucrania 1.000 millones de euros para el sector militar, una cantidad prevista en un acuerdo previo.

Parte de esa cantidad prevista para 2026 se financiarán por medio del programa SAFE de la Comisión Europea.

Son ya 4.000 millones de euros los destinados por España en ayuda militar para Ucrania durante la guerra, que comenzó con la invasión rusa del 24 de febrero de 2022.

España seguirá al lado de Ucrania

Sánchez repasó otros proyectos en materia energética, sanitaria educativa o de gestión del agua para ayudar a los ucranianos, coordinados por la Oficina de Reconstrucción Española para Ucrania.

Pese a que el foco internacional esté ahora en Oriente Medio, España va a seguir apoyando a Ucrania con la misma intensidad y apostando por su pertenencia futura a la UE, subrayó.

En esta visita de Zelensky a España, la cuarta desde que comenzó la guerra, se entrevistó también con los presidentes del Congreso y de Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, y está previsto que lo reciba también hoy el rey Felipe VI.

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