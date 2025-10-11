Zelensky urge a Trump a sellar acuerdo de paz en Ucrania durante conversación telefónica

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, urgió este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a sellar la paz en Ucrania a igual que hizo en Oriente Medio, durante una conversación telefónica.

“ Felicité al presidente Donald J. Trump por su éxito y por el acuerdo de Oriente Medio que logró alcanzar , lo cual es un logro extraordinario”, escribió Zelensky en una publicación en Facebook.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Si se puede detener una guerra en una región, sin duda también se pueden detener otras guerras, incluida la guerra de Rusia” , añadió.

La conversación tuvo lugar al día siguiente de uno de los mayores ataques rusos contra la red energética ucraniana, que dejó sin electricidad a cientos de miles de hogares en Kiev y causó la muerte de un niño de siete años.

Zelensky ya había pedido a Trump que presionara al presidente ruso, Vladimir Putin, para detener los bombardeos contra Ucrania, invadida por Moscú en febrero de 2022.

Otro ataque ruso dirigido contra la red eléctrica dejó el sábado a varias partes de la región de Odesa, en el sur del país, sin luz, informaron las autoridades.

Desde el inicio de su ofensiva, Moscú ha atacado la red energética ucraniana cada invierno. Los bombardeos cortan la electricidad y la calefacción a millones de hogares y perturban el suministro de agua.

Kiev afirma que esos ataques son un descarado crimen de guerra, pero Rusia niega que los civiles sean su objetivo y argumenta que Ucrania usa la infraestructura eléctrica para abastecer a su aparato militar.

Una delegación ucraniana debe viajar “a principios de la próxima semana” a Estados Unidos para hablar de posibles sanciones, energía y defensa antiaérea de Ucrania, anunció Zelensky el jueves pasado.

“También se discutirá con Estados Unidos el tema del congelamiento de activos” rusos, agregó el líder ucraniano.