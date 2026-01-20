Zelensky ve “muy díficil” aceptar invitación a la Junta de Paz de Trump para Gaza

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este martes que sería “muy díficil” aceptar la invitación recibida de parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para formar parte de la Junta de Paz que la Casa Blanca quiere formar para supervisar la gestión de la Franja de Gaza, por la posible presencia del líder ruso, Vladimir Putin.

Zelensky adujo el hecho de que se hubieran extendido también invitaciones a Putin y al presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, como un obstáculo y agregó que los diplomáticos ucranianos están trabajando para responder a la invitación.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: Rusia afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia

La presencia del líder ruso entre los invitados hace del organismo concebido por Trump una “junta de guerra”, más que una ‘Junta de paz’, como pretende EE. UU., declaró el presidente ucraniano.

Trump ha invitado a numerosos líderes de todo el mundo a formar parte de este cuerpo que se encargaría de gestionar la posguerra en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el salón de baile de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 16 de enero de 2026. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha rechazado entrar en esa estructura al temer que pueda desplazar a la ONU de su papel en la gestión de la crisis en Gaza, a lo que Trump ha reaccionado amenazando a Francia con nuevos aranceles, mientras que otros países han reaccionado de forma ambigua, sin pronunciarse sobre si aceptarán la invitación.

Ucrania depende para seguir resistiendo contra la agresión militar rusa del armamento que -sufragado con dinero europeo- le envía EE. UU.