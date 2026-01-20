Fotografía de archivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), durante una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump (d). Foto: EFE/Aaron Schwartz/Pool
Fotografía de archivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), durante una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump (d). Foto: EFE/Aaron Schwartz/Pool
Zelensky ve “muy díficil” aceptar invitación a la Junta de Paz de Trump para Gaza
Zelensky ve “muy díficil” aceptar invitación a la Junta de Paz de Trump para Gaza

Zelensky ve “muy díficil” aceptar invitación a la Junta de Paz de Trump para Gaza

El presidente ucraniano, , afirmó este martes que sería “muy díficil” aceptar la invitación recibida de parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para formar parte de la que la Casa Blanca quiere formar para supervisar la gestión de la , por la posible presencia del líder ruso, Vladimir Putin.

Zelensky adujo el hecho de que se hubieran extendido también invitaciones a Putin y al presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, como un obstáculo y agregó que los diplomáticos ucranianos están trabajando para responder a la invitación.

La presencia del líder ruso entre los invitados hace del organismo una “junta de guerra”, más que una ‘Junta de paz’, como pretende EE. UU., declaró el presidente ucraniano.

Trump ha invitado a numerosos líderes de todo el mundo a formar parte de este cuerpo que se encargaría de gestionar la posguerra en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el salón de baile de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 16 de enero de 2026. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el salón de baile de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 16 de enero de 2026. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente francés, , ha rechazado entrar en esa estructura al temer que pueda desplazar a la ONU de su papel en la gestión de la crisis en Gaza, a lo que Trump ha reaccionado amenazando a Francia con nuevos aranceles, mientras que otros países han reaccionado de forma ambigua, sin pronunciarse sobre si aceptarán la invitación.

Ucrania depende para seguir resistiendo contra la agresión militar rusa del armamento que -sufragado con dinero europeo- le envía EE. UU.

Dos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano lanzados por Rusia en el período más frío del año han dado al traste con la ya precaria normalidad a la que se habían acostumbrado los habitantes de Kiev, que se ven obligados a salir de casa para trabajar, calentarse y cargar sus móviles al haberse agravado el déficit de suministro por los bombardeos. (EFE)

