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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, junto a un misil Patriot. Foto: EFE/EPA/Jens Buettner
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, junto a un misil Patriot. Foto: EFE/EPA/Jens Buettner
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, volvió a pedir este martes en la cumbre del G7 a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que le dé la licencia necesaria para que Ucrania pueda fabricar por sí misma los sistemas y los misiles antiaéreos que el país necesita para defenderse de los misiles balísticos rusos.

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