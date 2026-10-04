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Resumen

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En esta fotografía distribuida por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania el 4 de octubre de 2026, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estrecha la mano del canciller alemán Friedrich Merz durante su encuentro en Kiev, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP
En esta fotografía distribuida por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania el 4 de octubre de 2026, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estrecha la mano del canciller alemán Friedrich Merz durante su encuentro en Kiev, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acordaron este domingo en Kiev un paquete de ayuda del país centroeuropeo valorado en 1.300 millones de euros y suscribieron diferentes acuerdos y documentos por valor de más de 8.500 millones, informó el jefe de Estado de Ucrania.

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