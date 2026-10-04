El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acordaron este domingo en Kiev un paquete de ayuda del país centroeuropeo valorado en 1.300 millones de euros y suscribieron diferentes acuerdos y documentos por valor de más de 8.500 millones, informó el jefe de Estado de Ucrania.

“Tuve un encuentro muy productivo”, dijo Zelensky en X sobre su cita con Merz, en la que el líder ucraniano dijo que se gestó un nuevo “paquete de ayuda” valorado en más de 1.300 millones de euros.

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Dicha ayuda concierne al sector energético antes del invierno, además de la defensa antiaérea, un aspecto crítico de la resistencia de Ucrania ante la agresión rusa.

Sin embargo, mayor fue el volumen de los 15 acuerdos y documentos “de cooperación sobre seguridad, producción, adquisiciones, pedidos a la industria alemana y proyectos conjuntos” a los que se refirió Zelensky, pues están valorados en 8.500 millones, según señaló.

“Gracias, Alemania. Gracias, Friedrich. Gracias a toda Europa por apoyar a Ucrania y ayudarnos a proteger la vida”, concluyó el jefe de Estado ucraniano en su mensaje, que ilustró con un vídeo sobre la visita de Merz, quien acudió a Kiev por primera vez como canciller para una cita bilateral.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, se reúnen antes de una ceremonia cerca de un monumento improvisado en honor a los soldados ucranianos y extranjeros en la Plaza de la Independencia de Kiev, el 4 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP) / SERGEI SUPINSKY

El jefe del Gobierno alemán hizo saber que su viaje, en el que le acompaña su ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche, y una delegación de una decena de empresas de armamento y del sector energético, era una muestra de apoyo al país invadido por Rusia.

La visita de Merz de este domingo es la cuarta de un canciller alemán a Ucrania desde que comenzó la guerra de agresión rusa en febrero de 2022.

En mayo de 2024, Merz visitó Kiev junto al presidente francés Emmanuel Macron, el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, y su homólogo polaco, Donald Tusk.

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