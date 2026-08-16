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Resumen

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Detalle de una escultura funeraria en un cementerio mientras el humo se eleva sobre una instalación de Wildberries tras un ataque con drones ucranianos en el Parque Industrial de Koledino, cerca de Podolsk, región de Moscú, Rusia. (EFE/EPA/STRINGER).
Detalle de una escultura funeraria en un cementerio mientras el humo se eleva sobre una instalación de Wildberries tras un ataque con drones ucranianos en el Parque Industrial de Koledino, cerca de Podolsk, región de Moscú, Rusia. (EFE/EPA/STRINGER).
/ STRINGER
Por Agencia EFE

Al menos siete personas murieron este domingo durante el masivo ataque de Ucrania con drones y misiles contra la región de Moscú y el sur de Rusia, según informaron hoy las autoridades locales.

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