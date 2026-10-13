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Un robot de reparto autónomo de Yandex aparece frente a la sede del gigante tecnológico ruso en Moscú, el 18 de mayo de 2022. (Foto de NATALIA KOLESNIKOVA / AFP).
Un robot de reparto autónomo de Yandex aparece frente a la sede del gigante tecnológico ruso en Moscú, el 18 de mayo de 2022. (Foto de NATALIA KOLESNIKOVA / AFP).
/ NATALIA KOLESNIKOVA
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Ucrania ha atacado centros de datos del gigante tecnológico Yandex, conocido como el “Google de Rusia”, en una nueva dimensión de la guerra que pone en la mira la infraestructura digital. ¿Por qué Kiev ha convertido a esta empresa en un objetivo y hasta qué punto puede debilitar la capacidad tecnológica y la economía digital del país gobernado por Vladimir Putin?

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