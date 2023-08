El avión de la compañía Embraer que transportaba a Prigozhin y sus principales lugartenientes se estrelló el miércoles al noroeste de Moscú. Los 10 ocupantes de la nave fallecieron. De inmediato se multiplicaron las conjeturas sobre un asesinato ordenado desde las más altas esferas del poder ruso en represalia por la breve rebelión que encabezó el oligarca en junio de este año.

El accidente donde murió el jefe del Grupo Wagner. (AFP).

El Grupo Wagner es un ejército privado que fue creado en el 2013 por Prigozhin, aunque recién lo reconoció el año pasado. Ganó notoriedad en el 2014, al apoyar a los rebeldes prorrusos en el conflicto armado de Ucrania que provocó la anexión de Crimea por parte de Rusia.

Prigozhin fue un gran aliado del presidente ruso Vladimir Putin hasta junio de este año, cuando el jefe de Wagner encabezó una fugaz rebelión contra el poder ruso.

Además de la guerra en Ucrania, actualmente Wagner tiene una fuerte presencia en África, donde según los expertos no solo actúa como un ejército privado, también participa de la explotación de recursos naturales, algo que le da grandes ganancias económicas.

Los mercenarios de Wagner están desplegados en Siria, Libia, Mozambique, Mali, la República Centroafricana, entre otros países.

De acuerdo con un reporte de la agencia AP, Martin Ziguélé, legislador y líder de la oposición de la República Centroafricana, dijo que Wagner participaba activamente en la minería de oro, la madera y otras industrias, y sin pagar impuestos.

En este punto, cabe preguntarse cuál será el futuro de Wagner.

El jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, apareció en un vídeo en Telegram que sugería que se encontraba en África.

¿Desaparecerá Wagner?

Durante su fallido levantamiento de junio, Prigozhin aseguró que Wagner tenía 25.000 soldados en sus filas.

Antes de ese episodio, el ministerio de Defensa de Rusia había dado un ultimátum a los mercenarios de Wagner para que firmaran directamente sus contratos con el Estado Ruso antes del 1 de julio del 2023, algo con lo que Prigozhin no estaba de acuerdo.

Según un informe de Rtve.es, solo el 4% de los mercenarios de Wagner se han unido al ejército ruso. Otros 8.000 permanecen en Bielorrusia, que los acogió tras la rebelión de Prigozhin, y hay más de 5.000 operando en África. Del resto no se sabe.

¿Qué pasará ahora con Wagner? El viernes, dos días después de la muerte de Prigozhin, Putin ordenó a los combatientes de Wagner que firmen de inmediato un juramento de lealtad al Estado ruso.

La doctora Joana de Deus Pereira, investigadora asociada del Instituto de Servicios Reales Unidos (Rusi), le dijo al programa World Tonight, de la BBC, que la muerte de Prigozhin probablemente llevaría a una “cierta redistribución del grupo” Wagner.

Pero agregó que en general las operaciones de Wagner posiblemente continuarán de la misma manera que lo hacían bajo el liderazgo de Prigozhin.

“La organización persistirá en el futuro, probablemente con otro nombre, pero ya ha demostrado su capacidad de adaptarse y modificarse”, dijo.

“Tenemos que ver a Wagner no como un solo hombre sino como un ecosistema, una hidra de muchas, muchas cabezas y muchos intereses en África”, sostuvo.

Yevgeny Prigozhin (izquierda) en la foto sirviendo a Vladimir Putin (centro) en una cena en 2011. (Reuters).

La agencia AP explicó por qué Wagner es importante para Rusia en África política y económicamente y difícil de reemplazar.

Hace unos meses, Wagner ayudó a asegurar un referéndum nacional en la República Centroafricana que consolidó el poder presidencial; es un socio clave del ejército de Mali en la lucha contra los rebeldes armados; y contactó a la junta militar de Níger, que quiere sus servicios tras el golpe de Estado, indicó la AP.

“Ampliar los vínculos y socavar la influencia occidental en África es una prioridad máxima mientras el Kremlin busca nuevos aliados en medio de su guerra en Ucrania, donde las fuerzas del Grupo Wagner también ayudaron a ganar una batalla clave. Las 54 naciones de África son el bloque de votantes más grande en la ONU, y Moscú ha trabajado activamente para conseguir su apoyo para su invasión”, sostuvo AP.

Nathalia Dukhan, investigadora sénior de The Sentry, una organización política con sede en Washington, le dijo a la AP que el Kremlin intentaría acercar más a África a su órbita.

“Wagner ha sido una herramienta exitosa para que Rusia expanda su influencia de manera eficiente y brutal”, manifestó Dukhan. “En medio de toda la agitación entre Putin y Prigozhin, la operación del Grupo Wagner en África Central no hizo más que profundizarse, con una mayor participación directa del gobierno ruso”, siguió.

Abbas Gallyamov, ex redactor de discursos de Putin, dijo que a Prigozhin se le pudo haber permitido continuar con sus actividades tras el levantamiento de junio porque las autoridades rusas tenían que encontrar personas que se hicieran cargo de su trabajo.

“Se necesitaba tiempo para crear los nuevos canales, los nuevos mecanismos de control sobre esos proyectos”, explicó. “Y no es un hecho que hayan tenido éxito en eso. Es posible que hayan fracasado y el Kremlin pueda perder algunos de esos proyectos”.

Para Ruslan Trad, un analista de seguridad en el centro Atlantic Council, la muerte de Prigozhin seguramente le abriría el camino a alguien con conexiones con el servicio de inteligencia militar ruso, el GRU, según declaraciones a la BBC.

Pero sugirió que el reto principal para Putin va a ser encontrar a alguien con mucho dinero para financiar las operaciones paramilitares, pero que no represente una amenaza directa a su régimen.

“Tratarán de encontrar un nuevo financista porque Prigozhin era la persona principal con dinero ahí”, dijo Trad.

“Creo que va a ser difícil encontrar un nuevo financiador poque [Wagner] tiene buenos comandantes, pero el dinero es importante. A lo mejor alguien en el círculo cercano de Putin”, anotó.

Andrey Troshev, un alto comandante del Grupo Wagner, en una recepción en el Kremlin el 9 de diciembre de 2016. (Reuters).

¿Quién puede ser el nuevo jefe de Wagner?

Tras el levantamiento de junio, Putin dijo que los mercenarios de Wagner podrían firmar contratos con el ministerio de Defensa y continuar sirviendo bajo el mando de Andrei Troshev, uno de los principales comandantes del grupo.

Como lo explica CNN, Andrey Troshev es un coronel ruso retirado y miembro fundador y director ejecutivo del Grupo Wagner.

De acuerdo con documentos de la Unión Europea, Troshev es jefe de personal de las operaciones del Grupo Wagner en Siria, que apoyaba al régimen sirio de Bashar al Asad.

Nació en abril de 1953 en Leningrado, en la antigua Unión Soviética.

También es un exempleado del destacamento especial de respuesta rápida del Distrito Federal del Noroeste del Ministerio del Interior ruso, según el medio de noticias online ruso Fontanka. Ha luchado en las guerras de Chechenia y Afganistán.

Dimitri Utkin.

Cabe anotar que hasta antes de la muerte de Prigozhin, se consideraba a Dimitri Utkin como su reemplazante natural en Wagner, pero él también falleció en el avión siniestrado en Moscú.

Utkin tenías 53 años y era natural de Asbest, una ciudad de Siberia.

Participó en las dos guerras de Rusia en Chechenia entre 1994 y el 2000 y estuvo involucrado en Wagner desde sus inicios, incluso se le atribuye ser quien ideó el nombre del grupo.

BBC Mundo indica que hay pocas fotos de Utkin, pero una de las que circulan es un selfie que deja al descubierto tatuajes neonazis en su cuerpo.

Yevgeny Prigozhin y sus mercenarios del Grupo Wagner en Ucrania. (AFP). / HANDOUT

¿Qué pasará con Wagner en Ucrania?

Wagner ha tenido una destacada participación en la guerra de Ucrania. Los mercenarios lograron la captura de la ciudad de Bajmut, considerada una de las mayores victorias rusas desde el inicio de la invasión en febrero del 2022.

Pero ahora su participación en el conflicto es incierta. CNN entrevistó a Fredo Arias-King, especialista en Europa Oriental, quien dijo al respecto que “Putin no sabe qué hacer. Él tenía que vengarse de Prigozhin aunque fuera un riesgo para el régimen, pero al mismo tiempo está echando toda la carne en el asador. Ucrania ya ha destruído prácticamente todos sus tanques modernos y Putin tiene que mandar tanques que se construyeron en los años 50. Putin no puede parar esta guerra porque entonces se acaba su régimen. Él tiene que continuar hasta que algo suceda, pero creo que su ejército ya no da para mucho, yo creo que definitivamente no para una ofensiva seria, lo máximo que pueden hacer es evitar que los ucranianos penetren y rompan en dos el territorio ocupado”.

Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) fue entrevistada por Rtve.es y sostuvo que “en Ucrania Wagner ya no tenía mucho qué hacer. Una vez conquistado Bajmut, que fue su principal misión en esta guerra, ya no tenía relevancia”.

“También sabemos que el principal rival de Wagner es la empresa denominada Patriot, que pertenece al ministro de Defensa Serguéi Shoigu, que era el gran enemigo de Prigozhin”, anotó.

Pero en general, la analista consideró que la autonomía de Wagner es grande y que podría continuar con sus operaciones descabezado o con un nuevo liderazgo.