Michael Bates, secretario de Desarrollo Internacional del Reino Unido, llegó dos minutos tarde a su asiento, por lo que la parlamentaria laborista Ruth Lister se vio obligada a resolver su duda sobre la desigualdad salarial con el portavoz principal de los Lores, John Taylor. Todo ello provocó que Bates decidiera dimitir. El video de su renuncia ha sido compartido en YouTube.

"Durante los cinco años en los que tuve el privilegio de responder a las preguntas (...) en nombre del gobierno, siempre creí que debíamos alcanzar los estándares más altos posibles de cortesía y respeto", afirmó Bates dirigiéndose a Lister. "Estoy completamente avergonzado de no haber estado en mi lugar. Por lo tanto, ofrezco mi renuncia", dijo en la grabación en YouTube antes de retirarse de la sala a pesar de los lamentos de sus compañeros.

Se supone que Bates debía de estar en su lugar a las 15 horas para atender a Liester, pero demoró en llegar. "Una disculpa por parte del Lord Bates hubiera bastado perfectamente (...) Fue una descortesía menor de la que cualquiera de nosotros podría ser culpable en alguna ocasión", dijo la laborista Angela Smith ante la decisión extrema.

Sin embargo, la dimisión de Bates no duró más de 24 horas, ya que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, no ha aceptado su renuncia por considerarla "innecesaria".