YouTube: La ración de emergencia de un soldado inglés de hace 100 años

El conflicto en el que se originaron los campos de concentración o el concepto actual de ración de emergencia para las tropas tuvo lugar entre 1899 y 1902, involucró a ingleses y bóers (grupo étnico de origen neerlandés asentados entre Sudáfrica y Namibia), según Steve1989MREInfo, un famoso usuario de YouTube.

El 16 de abril el youtuber publicó un video que ya ha sido visto por más de 650 mil personas, en el que devela lo que contenían las raciones de emergencia entregadas a los soldados británicos de finales del siglo XIX.

Durante la Guerra de los Bóeres, como es conocido el conflicto, se estima que murieron unas 75 mil personas, al menos 40 mil de ellos civiles africanos.

En el video de YouTube, Steve1989MREInfo explica que los soldados británicos portaban una ración de emergencia en sus mochilas. El contenido les permitiría tener energías durante las siguientes 36 horas.

Sin embargo, lo más llamativo es que estas no sobrepasaban el tamaño de un puño.

Cuando la pequeña lata se abría, tras accionar un pequeño cierre de presión, mostraba dos compartimientos. El primero contenía carne de ternera, mientras que el segundo guardaba un chocolate. Ambos estaban prensados.

El autor del video de YouTube indica que la carne podía ser comida seca o hervida en agua, "obteniendo un curioso té vacuno", apunta.

Steve1989MREInfo detalla, además, que estas raciones "eran de uso extremo y no debían abrirse a no ser que un oficial lo ordenara". Una orden que no se dio muchas veces, lo que sumado a la producción masiva de estas raciones en Londres permitió que los soldados también las pudieran cargar durante la Primera Guerra Mundial.