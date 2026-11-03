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Yulia Mendel, entonces secretaria de prensa del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, en una rueda de prensa en Kiev el 13 de marzo de 2020 (NurPhoto via AFP).
Yulia Mendel, entonces secretaria de prensa del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, en una rueda de prensa en Kiev el 13 de marzo de 2020 (NurPhoto via AFP).
/ STR
Por Agencia AFP

Una antigua portavoz del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, convertida en una de sus críticas más vehementes, fue acusada el martes de alta traición por la fiscalía.

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