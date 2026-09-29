El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo en su discurso a la nación de anoche que Corea del Norte prepara el envío de otros 10.000 soldados a Rusia para que se unan a las fuerzas del Kremlin que combaten contra Ucrania.

“Se está preparando el despliegue de otros 10.000 soldados. Están siendo seleccionados para su entrenamiento y posterior despliegue en Rusia”, aseguró Zelensky, que repitió, como ya habían señalado anteriormente fuentes oficiales ucranianas, que unos 8.000 soldados del país comunista asiático están actualmente desplegados en Rusia, sobre todo en la región de Kursk fronteriza con Ucrania, apoyando a las tropas del Kremlin.

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El presidente ucraniano dijo en agosto tener información que apuntaba a que Rusia espera la llegada de entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos adicionales para reforzar a sus tropas.

La inteligencia de Corea del Sur estima que la vecina Corea del Norte ha enviado desde octubre de 2024 unos 15.000 soldados de combate y más de 6.000 ingenieros y efectivos de construcción a Rusia.

Zelensky explicó en su discurso de anoche que Moscú recompensa a Pyongyang con su apoyo con transferencia de tecnología. “Se ha establecido en Corea del Norte con apoyo técnico ruso (una línea de) producción de drones de ataque del modelo Shahed (inventado por Irán y perfeccionado por Rusia)”, afirmó.

El presidente ucraniano señaló que los planes rusos de importar nuevos soldados norcoreanos son parte de los esfuerzos del Kremlin por reclutar a más extranjeros para suplir las bajas de sus tropas en Ucrania.

El anuncio de Zelensky sobre los supuestos preparativos para el envío a Rusia de otros 10.000 soldados de Corea del Norte llega en medio de las tensiones con Seúl por haber anunciado el presidente ucraniano ante la Asamblea General de la ONU la transferencia de dos prisioneros de guerra norcoreanos a Corea del Sur.

El Gobierno surcoreano asegura que tenía un acuerdo con Kiev para que, entre otras cosas por la seguridad de las familias de los soldados, que permanecen en Corea del Norte, la entrega de los prisioneros no se hiciera pública.