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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL DE UCRANIA).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL DE UCRANIA).
/ UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo en su discurso a la nación de anoche que Corea del Norte prepara el envío de otros 10.000 soldados a Rusia para que se unan a las fuerzas del Kremlin que combaten contra Ucrania.

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