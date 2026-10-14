El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este miércoles que se restableciera el servicio de Starlink, la constelación de satélites propiedad de Elon Musk, en medio de una fuerte crispación con su homólogo estadounidense Donald Trump.

“Habrá muertos, por supuesto, si continúan los ataques y Starlink no funciona. Espero sinceramente que se trate de un error, quizás de un problema técnico importante. No lo sé, pero pedimos que se restablezca el servicio”, declaró Zelensky en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, que difundió algunos extractos en línea.

Además, Zelensky se considera traicionado por Trump.

“Duele ver que el presidente Trump elija un bando que no es el nuestro”, dijo Zelensky al periodista.

Con todo, el presidente ucraniano dijo al principio de una reunión con el primer ministro británico Andy Burnham en Downing Street, que sigue “contando con la colaboración de Estados Unidos”.

El primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, conversan en las escaleras del número 10 de Downing Street, el 14 de octubre de 2026. (Foto de Henry NICHOLLS / AFP). / HENRY NICHOLLS

Según Serguii Beskrestnov, asesor de Zelensky, el funcionamiento de algunas terminales de Starlink se restringió el martes por la noche sin aviso previo.

Esta red de satélites se utiliza para la comunicación en el campo de batalla y para la interceptación de drones.

Según varias fuentes ucranianas, Starlink corta la señal entre un satélite y una antena si esta última se desplaza a una velocidad superior a un límite determinado, en torno a los 160 km/h, lo que dificulta interceptar los drones y afecta a los ataques de medio alcance.

Estas restricciones “privadas” a Kiev de su capacidad de defensa frente a los drones propulsados ​​por reactores que Rusia usa con frecuencia desde hace unos meses, denunció Beskrestnov.

Elon Musk respaldó el pasado fin de semana a Trump, quien ha anunciado un acuerdo de suministro de gasóleo con Rusia pese a estar sometida a sanciones.

El rey Carlos III de Gran Bretaña saluda al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una audiencia en el Palacio de Buckingham, en el centro de Londres, el 14 de octubre de 2026. (Foto de Aaron Chown / AFP). / AARON CHOWN

“En los próximos días”

Rusia anunció este miércoles que los primeros contratos para el suministro de gasóleo a Estados Unidos se firmarán “en los próximos días”.

Los ataques rusos del martes por la noche causaron la muerte de al menos cuatro personas en Kiev, dos en la región de Dnipró (centro este) y otra en la de Zaporiyia (sur), según las autoridades. Durante el día, un ataque con drones también provocó al menos seis muertos en Lutsk, en el oeste.

Además de Starlink, Ucrania depende de la información militar occidental, sobre todo de la estadounidense, para detectar los ataques rusos y atacar objetivos.

Pero la tensión entre Zelensky y Trump, quien se ha mostrado a favor de un cambio de presidente en Ucrania, hace temer a este país una disminución del apoyo.

Prueba de ello, según las autoridades ucranianas, es la ausencia de alertas por segunda noche consecutiva.

El martes por la noche, un misil ruso atacó una central térmica de la capital ucraniana sin que se hubiera emitido “ningún aviso previo por parte de los aliados” de Ucrania, lamentó Zelensky.

“Nuestros sistemas no detectaron estos misiles hasta que ya se encontraban prácticamente a las puertas de Kiev”, explicó.

Un alto cargo ucraniano, que pidió el anonimato, declaró el miércoles a la AFP que Estados Unidos ha amenazado con dejar de compartir información de inteligencia con Ucrania si esta no ponía fin a sus ataques contra las refinerías rusas.

“Ya ha habido dos casos en los que los estadounidenses no han proporcionado alertas sobre lanzamientos balísticos rusos (...). Y, por si fuera poco, han restringido la velocidad de Starlink”, comentó.

Bomberos ucranianos extinguen un incendio en el lugar donde un misil ruso atacó un edificio de apartamentos en Kiev el 14 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Genya SAVILOV / AFP). / GENYA SAVILOV

600.000 sin electricidad

“Es obvio que ellos (Estados Unidos) están ayudando a Rusia por alguna razón”, afirmó la fuente.

El Kremlin afirmó el miércoles que sigue “de cerca” cualquier indicio de un cambio de enfoque por parte de Washington.

Sin embargo, un funcionario estadounidense que pidió el anonimato afirmó a la AFP que Estados Unidos “no ha modificado su política en materia de intercambio de información” con Ucrania.

La UE también dijo que no había “indicios” de que la cooperación hubiera cesado.

Zelensky asegura que los ataques a instalaciones energéticas dejaron sin electricidad a más de 600.000 personas.

Moscú ya atacó en otras ocasiones las centrales eléctricas de Ucrania antes del invierno, cuando las temperaturas pueden descender hasta los -20 °C.

Rusia también acusó a Ucrania de haber violado la supuesta tregua energética anunciada por Trump, al atacar dos refinerías en las regiones rusas de Saratov y Riazan. Pero Dmitro Litvin, un asesor de Zelensky, lo empresarial y dijo que se había atacado otros lugares “pero no las refinerías”.

Asimismo, Moscú anunció el miércoles que había derribado durante la noche más de 900 drones ucranianos.