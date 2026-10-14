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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reacciona durante una reunión con el primer ministro británico, Andy Burnham, en el número 10 de Downing Street, en el centro de Londres, el 14 de octubre de 2026. (Foto de Henry Nicholls / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reacciona durante una reunión con el primer ministro británico, Andy Burnham, en el número 10 de Downing Street, en el centro de Londres, el 14 de octubre de 2026. (Foto de Henry Nicholls / AFP).
/ HENRY NICHOLLS
Por Agencia AFP

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este miércoles que se restableciera el servicio de Starlink, la constelación de satélites propiedad de Elon Musk, en medio de una fuerte crispación con su homólogo estadounidense Donald Trump.

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