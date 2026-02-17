Zelensky pide a EE.UU. garantía de seguridad por 20 años: ¿Qué se espera de la nueva negociación entre Rusia y Ucrania?

Ya se conocen algunos puntos de discusión, adelantados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Entre ellos está la posibilidad que Estados Unidos acuerde una garantía de seguridad por 20 años para Ucrania, como mínimo.

Según el mandatario, las garantías estadounidenses son la única vía para tener un acuerdo con dignidad. Además, así se evitaría que el conflicto se reanude en el corto plazo.

Y es que la situación es tan tensa que la delegación ucraniana tendrá que viajar en tren debido al cierre del espacio aéreo, por la guerra. Y por el lado ruso, el equipo estará liderado por el asesor cultural e ideólogo Vladímir Medinski.

Para el analista internacional Roberto Heimovits, la propuesta de 20 años de garantía de seguridad debe evaluarse con el resto de pedidos, y con lo que está dispuesto a ofrecer Estados Unidos.

“Habría que ver a qué se compromete Estados Unidos, si es que la garantía de seguridad equivale al artículo 5 de la OTAN, y si no es ese el caso, entonces esa garantía de seguridad es un poco dudosa” , indicó el analista en conversación con El Comercio.

Tal artículo en la Organización del Tratado del Atlántico Norte es una cláusula de defensa colectiva que obliga a los aliados a auxiliar a un miembro atacado. La respuesta implica el uso de la fuerza armada, entre otras medidas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (der.), y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte (izq.). (Foto: AFP)

Ucrania vive uno de sus inviernos más crudos. Peatones cruzan una calle nevada en el centro de Kiev tras la nevada nocturna. (Foto: AFP)

¿Y por qué 20 años como mínimo?

Siguiendo la línea de la OTAN, señala Heimovits que el acuerdo no tiene fecha de caducidad, pero en el caso ucraniano el sentido del tiempo va por otro lado. “Probablemente los ucranianos estarían pensando que en 20 años, por un tema cronológico, Putin ya no estará en escena, pero ellos no pueden tener la seguridad de que no va a venir un gobernante ruso tan imperialista o más que Putin” , indicó.

Para Ramiro Escobar, profesor de relaciones internacionales de la PUCP, 20 años es un periodo bastante largo para este tipo de acuerdo.

“El problema es cómo se garantiza un tiempo tan largo de seguridad, qué implica en el terreno (por ejemplo, implicaría presencia militar norteamericana, probablemente en la propia Ucrania), y no sabemos qué puede pasar en los próximos 15 o 20 años, qué tipo de régimen habrá en Estados Unidos, si un presidente estará de acuerdo o no con esto: se supone que Estados Unidos tiene mayor estabilidad institucional, pero con un gobierno como el de Donald Trump no se puede saber”, explicó.

Además, agregó que es complicado dar garantías “en un momento del conflicto que todavía es incierto y hay fuertes enfrentamientos, hay intransigencia de ambas partes”, de Rusia y Ucrania. Y otro factor es Trump y su prisa para poner fin al conflicto y llegar a las elecciones de medio término de su país.

La entrega de territorio

Este es otro de los puntos polémicos. Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, afirmó que la reunión en Ginebra permitirá ahondar en varios temas, y entre ellos está “la cuestión principal en torno a los territorios de ambos países”.

“Todo esto está relacionado con nuestras demandas”, indicó, según la agencia AFP.

La cita en Ginebra es tan importante que el mismo Vladimir Putin estará supervisando las acciones de su delegación. “El presidente ha dado instrucciones específicas y detalladas antes de ir a Ginebra”, indicó Peskov. Su grupo está integrado también por el jefe de la Dirección Central de la Inteligencia militar, Igor Kostiukov, y el viceministro de Exteriores, Mijail Galuzin.

Además… El frío contra los drones El dron destaca entre las armas desplegadas en la guerra de Rusia y Ucrania. Sin embargo, su desempeño está siendo cuestionado en este crudo invierno. El frente de guerra alcanza temperaturas de -20 ºC por lo que el equipo y el personal militar está quedando congelado. Según informe de AFP, con las temperaturas bajo cero la cámara se congela y no se puede cumplir las misiones. Aunque pueden ser aparatos de alta teconología, para que funcionen se ha optado por aplicarles grasa. "Simplemente les ponemos manteca y despegan. Me da risa, pero así es", dijo una de las fuentes. Esto proporciona una capa adicional de aislamiento contra las heladas.

Para Heimovits, este “es uno de los puntos más difíciles de las negociaciones” .

Hoy en día Rusia controla total o parcialmente el 19.5% del territorio ucraniano. Ya en el 2014 había anexado Crimea. En la incursión iniciada en 2022 se adueñó en parte de Jersón y Zaporiyia, y la región de el Donbás (Donetsk y Lugansk). Aunque es territorio reclamado por Rusia en la negociación, lo cierto es que no ha sido tomado del todo. Tal es así que el ejército ucraniano recuperó 201 km2 de manos del ejército, informó la agencia AFP.

Indica Heimovits que en el territorio disputado desde el 2022 está buena parte de las fortificaciones de ucranianas, y “es muy importante desde el punto de vista estratégico para Ucrania, y probablemente cederlo no sería compensado por las garantías de seguridad de Estados Unidos”.

“En el sistema internacional la principal garantía de seguridad de un país es su propia fuerza” , puntualizó.

En esa línea, el presidente ucraniano calificó como “una locura” la idea de ceder el Donbás. “No podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio. Es un poco una locura”, dijo durante su participación en la Conferencia de Seguridad, en Múnich (Alemania).

Para Escobar esta es una situación de desventaja para Ucrania en la que finalmente tendrá que ceder.

“Al final lo que puede pasar es que Trump presione a Zelensky para que acepte , si no toda la sesión territorial que incluya el Donbás, por lo menos una buena parte, y ese probablemente sea el fin de un supuesto acuerdo que va a ser desventajoso para Ucrania”, indicó a este Diario. Y es que hoy Rusia dirige ataques militares con misiles y drones casi a diario sobre Ucrania.

Pero también hay otra alternativa. La propuesta estadounidense es que el territorio en disputa sea una zona franca, donde se pueda comerciar libremente, como solución de compromiso.

Elecciones en Ucrania y más

Como parte de las negociaciones de paz se ha planteado la convocatoria de elecciones en Ucrania.

El mandato de Zelensky ya debió haber culminado ya que el periodo presidencial en Ucrania es de 5 años. Aunque asumió el cargo en 2019, la Constitución establece que las elecciones no pueden realizarse cuando el país está bajo una Ley Marcial, en este caso por la guerra con Rusia.

Volodimyr Zelensky podría presentarse a la reelección de su cargo, en una eventual convocatoria. (Foto: AFP)

La convocatoria a elecciones fue planteada por Trump hace varios meses, a lo que Zelensky ha dicho el fin de semana, desde Múnich: “Dennos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones”. Aseguró que Trump puede presionar a Putin para hacer un alto el fuego, y entonces el Congreso ucraniano haría los cambios para una convocatoria electoral.

Aunque aun no se ha definido candidatos, es probable que Zelensky pueda postular a una reelección. “Tendríamos que ver si es que surge una alternativa creíble para el pueblo ucraniano y qué es lo que ofrece, sobre todo en el tema más importante: el futuro de la guerra contra Rusia”, indicó Heimovits.

Algunos nombres de políticos que destacan son los de Petro Poroshenko, Yulia Tymoshenko, Vitaliy Klitschko o Arseniy Yatsenyuk.

Aun así, para el docente de la PUCP el momento es complicado para garantizar un proceso electoral. “Lo importante es que se produzcan garantías para que haya un proceso electoral, y creo que eso es bastante difícil en una situación como la actual . Idealmente tendría que terminar la guerra con un trato justo para Ucrania, en lo mínimo. Yo veo tiempo nublado para las elecciones en Ucrania”, indicó.

Pero estos no son los únicos puntos que discutirán desde este martes en Ginebra. Otros asuntos por definir son la entrega de armamentos de Estados Unidos a Ucrania, el apoyo en inteligencia militar, que en la gestión de Trump ha sido reducida o negada. Además, un cuarto actor podría hacer la diferencia: Europa. “Si es que Europa (Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Polonia) deciden seguir apoyando a Ucrania, probablemente pueda mantenerse a pesar de la actitud de Estados Unidos”, indicó Heimovits.

Por su parte, Ramiro Escobar indicó que se debería plantear la ayuda humanitaria para Ucrania, además de la garantía de seguridad, y también el apoyo para dar estabilidad en el país.

“Imaginemos que finalmente Zelensky, presionado por las circunstancias, acepta que va a perder territorio, y se le ofrece una garantía de seguridad, yo creo que tendría que haber algún tipo apoyo político a Ucrania para que logre estabilidad institucional en los próximos años. Eso creo que lo puede garantizar la Unión Europea” , indicó.

Varios puntos por tratar, mientras que se siguen sumando muertos, militares y civiles, en una guerra que ya va por los cuatro años.