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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, desembarca del avión tras aterrizar en el aeropuerto de Oslo el 20 de octubre de 2026, antes de las conversaciones con emisarios de Estados Unidos. (Foto de Stian Lysberg Solum / NTB / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, desembarca del avión tras aterrizar en el aeropuerto de Oslo el 20 de octubre de 2026, antes de las conversaciones con emisarios de Estados Unidos. (Foto de Stian Lysberg Solum / NTB / AFP).
/ STIAN LYSBERG SOLUM
Por Agencia AFP

El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, aguarda este martes en Oslo a los representantes de Estados Unidos, tras acusar a la administración de Donald Trump de retrasar adrede la entrega de misiles interceptores indispensables para repeler los ataques rusos.

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