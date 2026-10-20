El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, aguarda este martes en Oslo a los representantes de Estados Unidos, tras acusar a la administración de Donald Trump de retrasar adrede la entrega de misiles interceptores indispensables para repeler los ataques rusos.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, indicó que Oslo albergará las conversaciones entre Zelensky y los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, este último a distancia. También participará el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Según Jonas Gahr Store, el objetivo de la reunión “es encarrilar los esfuerzos diplomáticos, de manera más constructiva”.

Las relaciones entre Kiev y Washington se degradaron en las últimas semanas.

El presidente Donald Trump alcanzó a inicios de mes un acuerdo con su homólogo Vladimir Putin para que suministre diésel al mercado estadounidense, y ayude a aliviar el precio del combustible, un tema espinoso de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos. Decisión que irritó a Kiev, que ve en ello una forma de recompensar al invasor.

A ello se añadieron los últimos días las acusaciones ucranianas a Estados Unidos de estar recortando medios tecnológicos indispensables en el campo de batalla, en pleno recrudecimiento de la campaña militar rusa.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, llega al Grand Hotel de Oslo el 20 de octubre de 2026, antes de las conversaciones con Ucrania. (Foto de Jonas Been Henriksen / NTB / AFP). / JONAS BEEN HENRIKSEN

La semana pasada, Zelensky denunció limitaciones en el sistema satelital Starshield, diseñado por SpaceX, la empresa de Elon Musk, y utilizado por el ejército ucraniano para coordinar su defensa antiaérea.

Este lunes afirmó también que Ucrania no recibió alertas tempranas de los últimos ataques rusos con misiles contra plantas energéticas en la capital.

El secretario de Estado, Marco Rubio, con el que Zelensky habló este martes, salió al paso de dichas acusaciones y aseveró que “no se le está negando nada de forma deliberada a Ucrania”, y apuntó veladamente a una cuestión de gestión de stocks.

“Sencillamente se trata de un equilibrio entre nuestras obligaciones para con otros socios, y nuestras propias (...) necesidades relacionadas con nuestras instalaciones”, dijo Rubio.

Además, enfatizó que Trump está “frustrado” por las declaraciones de Zelensky. “No le gusta que lo culpen de cosas que no son ciertas, como eso de que, de alguna forma, ordenó que se interrumpiera el suministro de inteligencia. Eso no es cierto”.

En su conversación este martes, Zelensky dijo haber transmitido a Marco Rubio que los interceptores de misiles balísticos “son necesarios para proteger vidas”.

Relaciones tensas

Ucrania utiliza Starshield para sus comunicaciones en el campo de batalla, sus ataques de alcance medio en territorio ocupado por Rusia y sus drones interceptores. También usa Starlink -otra red satelital de SpaceX- para fines civiles.

El lunes, el presidente ucraniano denunció ante los senadores estadounidenses que “el Pentágono está retrasando la entrega de misiles ya pagados” por países europeos para Ucrania.

Sostuvo que esos misiles Patriot están listos y que “ya podrían estar en Ucrania (...) pero lamentablemente aún no hay aprobación”. Según él, el lote “está a la espera de la firma de (Pete) Hegseth”, el secretario de Defensa estadounidense.

La distancia entre Washington y Kiev se ahondó aún más por la decisión del presidente estadounidense de levantar parcialmente las sanciones contra Rusia para firmar un acuerdo de suministro de diésel con su par ruso, Vladimir Putin.

Zelensky criticó duramente esa iniciativa, y advirtió a Trump que se está poniendo del lado equivocado de la historia. Por su parte, Trump le reprochó a su homólogo ucraniano que continúe bombardeando las refinerías de petróleo, acusándolo de atizar el conflicto.

“Zelensky no sabe de qué está hablando”, dijo Trump cuando le preguntaron por los comentarios del ucraniano. “Para ser sincero, creo que ha llegado el momento de que otro negocie en nombre de Ucrania”.

Trump afirmó igualmente que aceptaría una propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, de reunirse con él y el líder chino, Xi Jinping, para hablar de la guerra en Ucrania. Sin Zelensky.

Para el canciller ucraniano, Andrii Sibiga, ese encuentro “solo animará a Putin a continuar con esta guerra”.

Según el medio Axios, Witkoff podría viajar a Rusia desde Oslo para reunirse con Putin pero, de momento, la Casa Blanca no lo confirmó.

En tanto, las autoridades ucranianas informaron que al menos diez personas murieron en bombardeos rusos entre el lunes por la noche y el martes por la mañana en varios puntos del país.

Moscú incrementa sus ataques contra infraestructura energética y de transporte y Kiev advirtió que atacará de nuevo las refinerías rusas, para intentar privar a Moscú de ingresos que le sirven para financiar la guerra.