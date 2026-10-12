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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky,habla por videoconferencia durante la sesión inaugural del Foro de Seguridad de Varsovia, Polonia, el 12 de octubre de 2026. (Foto de Wojtek RADWANSKI / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky,habla por videoconferencia durante la sesión inaugural del Foro de Seguridad de Varsovia, Polonia, el 12 de octubre de 2026. (Foto de Wojtek RADWANSKI / AFP).
/ WOJTEK RADWANSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este lunes que ha quedado claro que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, no lee los mensajes del inquilino de la Casa Blanca en su red social, tras los últimos ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana pese al alto el fuego anunciado en Truth Social por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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