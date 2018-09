"Evo no tiene intención de recuperar el mar, lo que busca es un gran show"

El ex ministro de Defensa de Bolivia, Carlos Sánchez, analizó la demanda marítima de su país en La Haya contra Chile y el gobierno del presidente Evo Morales.

En entrevista con El Mercurio, el ex secretario de Estado de ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, calificó la intención del ahora mandatario de reposturale como "un acto de ejercicio dictatorial en el marco de la agenda transacional del castrochavismo.



Evo Morales por sí mismo nunca hubiera llegado al poder y menos se hubiera mantenido si no hubiera en el siglo XXI un proceso transacional generado por el dinero de Hugo Chávez y las capacidades políticas de la dictadura cubana".



Respecto a la demanda marítima que presentó Bolivia ante Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Chile, Sánchez dijo que "la reivindicación marítima boliviana o derecho de Bolivia de recuperar su acceso soberano al mar es indiscutible, porque nace de los hechos históricos de la guerra de 1879.



Esa es mi opinión como boliviano, como político, como analista. Pero eso tiene una segunda parte. Es que en la historia de Bolivia todas las dictaduras, todos los dictadores después de que Bolivia se volvió país mediterráneo, han buscado utilizar el tema de la reivindicación marítima para perpetuarse en el poder".

"Eso es lo que ha hecho Evo Morales. Evo Morales no tiene ninguna intención de recuperar ciertamente el mar para Bolivia; lo que necesita es un gran show off . Lo que ha buscado es una gran puesta en escena y hacer del tema marítimo el último tema que le dé respaldo y popularidad política en Bolivia", agregó diciendo que se trata de "una mala demanda" y que también se debió haber presentado una acción contra Perú.



Además el ex ministro analizó su rol como uno de los protagonistas de la "guerra del gas", como se le denominó a las protestas sociales generadas por la idea del gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas a través de Chile, lo que terminó casi un mes después con decenas de muertos y la salida del poder del presidente, con quien escapó a Estados Unidos.

Fuente: Emol, GDA