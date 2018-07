Quién es la ex chica Playboy que aparece en los audios en los que "Trump discute pago"

Un nuevo capítulo se suma a un viejo escándalo sexual en la vida del presidente estadounidense Donald Trump.



Una de los protagonistas, además de Trump, es la exmodelo de la revista Playboy Karen McDougal, quien había denunciado públicamente que mantuvo una relación sentimental con Trump que duró por unos 10 meses en 2006, cuando el mandatario ya estaba casado con Melania.



Incluso, McDougal se disculpó con la primera dama estadounidense en marzo pasado en una entrevista con CNN.



También dijo que Trump le ofreció dinero durante su primer encuentro.

El presidente y la Casa Blanca siempre negaron el supuesto romance.

Pero ahora parece que hay unas grabaciones que demostrarían lo contrario.



Los audios

El exabogado de Trump, Michael Cohen, habría discutido un pago a la exmodelo Karen McDougal con el presidente estadounidense.

La prensa estadounidense informó este viernes que el exabogado de Trump, Michael Cohen, grabó secretamente a su cliente discutiendo los pagos a una exmodelo de Playboy.



Las grabaciones fueron descubiertas durante un allanamiento del FBI en una propiedad de Cohen a principios de este año en Nueva York.



The New York Times informó que en la grabación, Trump y Cohen hablan sobre el pago a Karen McDougal.

Según el diario, la grabación se realizó dos meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.



El Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando el presunto pago de dinero a varias mujeres que dicen haber tenido una relación con Trump.

La venta de la historia



En el período previo a las elecciones presidenciales de 2016, McDougal vendió su historia sobre su supuesta relación con Trump a la revista National Enquirer, que es propiedad de un amigo personal del presidente estadounidense.



La mujer dice que el acuerdo de US$150.000 dio al medio los derechos exclusivos de la historia y se le prohibió hablar públicamente sobre el supuesto romance.

Karen McDougal se define como modelo y chica de portada de revista Fitness.

Pero el Enquirer no publicó la historia y ella dice que fue engañada.



Este viernes, el abogado de Trump, el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, le dijo al The New York Times que el presidente y Cohen habían discutido pagos a McDougal en el audio, pero que nunca se transfirió dinero.

Quién es Karen McDougal

Karen McDougal (segunda desde la izquierda) fue durante varios años conejita de la revista Playboy.

Karen McDougal nació en Indiana, Estados Unidos, en 1971 y desde muy joven se dedicó al modelaje.



Durante su carrera fue tapa de varias revistas y fue nombrada modelo del año en 1998 en Playboy y obtuvo el segundo lugar como modelo de la década en los '90.

Karen McDougal vendió su historia en exclusiva a la revista The Enquirer pero nunca se publicó.

Tanto en sus cuentas de sociales de Twitter como en Instagram, McDougal suele mostrarse haciendo ejercicio, comparte mensajes inspiradores y se muestra como una ferviente defensora de los animales.



Y se define como "modelo / chica de portada de revistas de fitness.



En abril pasado, McDougal resolvió una demanda contra American Media Inc., los dueños de Enquirer, lo que le permitió conservar el dinero que le pagaron y poder hablar públicamente sobre su presunto amorío con Trump.

El otro caso

Donald Trump terminó reconociendo que le dio dinero a la actriz porno Stormy Daniels para que no revelara sus encuentros amorosos.

Este caso se suma al de la actriz porno Srtormy Daniels.



En mayo pasado Donald Trump reconoció que le había dado dinero a su antiguo abogado para compensarle por el pago de US$130.000 que este había realizado a Daniels, quien también sostiene que mantuvo una relación con el presidente.

Este tipo de pagos a cambio de silencio no son ilegales en EE.UU.



Son un potencial problema para Trump porque los acuerdos para enterrar historias comprometedoras sobre candidatos políticos pueden infringir las leyes de financiación de campañas.