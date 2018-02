Pasaron dos años desde que Josh, padre de Gabriel, conmoviera a todo el mundo vía Facebook, mostrando en una fotografía el resultado de un tatuaje que se había hecho. El tatuaje -en forma de cicatriz- era idéntico a la marca que le quedó a su hijo tras una operación en la cabeza. A Gabriel lo operaron de un tumor cerebral hace unos años y hace poco se supo de su fallecimiento.

Tras la ola de comentarios, la mayoría conmovidos y maravillados por la historia de lucha del pequeño Gabriel, cada publicación en Facebook de Josh generaba gran cantidad de reacciones y comentarios. Pero esta vez tocaría transmitir una mala noticia.

En un emotivo mensaje, Josh se despide de Gabriel, a quien califica como "su mejor amigo". Reconoce también que durante los últimos días su hijo pasó por momentos delicados en su salud.

"Thank you gabriel for giving me one last gift...

That amazing day that will live in my memory forever!"



"Gracias Gabriel por darme un último regalo

Este día increíble vivirá siempre en mis recuerdos"

Darle calidad de vida parece ser la última premisa que tuvo Josh con el pequeño Gabriel, quien disfrutó de sus últimas horas de vida acompañado de sus seres queridos, para finalmente, "ganarse sus alas", como lo diría su padre, en una de sus últimas publicaciones en Facebook.