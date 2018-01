El actor estadounidense y estrella de YouTube Logan Paul desató una ola de críticas en las redes sociales por publicar un video que mostraba a un hombre que se había suicidado ahorcándose en un bosque de Japón.



De acuerdo con varios medios, las imágenes publicadas por Logan Paul fueron vistas por seis millones de personas antes de ser sacadas de internet.



El joven de 22 años pidió perdón posteriormente y explicó que su intención había sido sensibilizar al público sobre el problema del suicidio.

"Es fácil dejarse llevar en el momento sin sopesar totalmente las posibles consecuencias", dijo en un comunicado. "A menudo me han recordado lo lejos que realmente llegué y que un gran poder trae consigo una gran responsabilidad".



"Por primera vez en mi vida me pesa tener que admitir que manejé mal ese poder. Eso no volverá a suceder", agregó el popular "youtuber".



Logan Paul grabó el video en el bosque de Aokigahara, ubicado en las faldas del monte Fuji y que tiene la reputación de ser el más elegido por los suicidas en el país.



De acuerdo con los medios, su video no solo mostraba a un hombre que se había ahorcado sino que, para terminar de encender las redes, en especial Twitter, Paul aparecía en él riendo y burlándose de la tragedia.



La plataforma de videos YouTube, propiedad de Google, no respondió en lo inmediato a la solicitud de comentarios de AFP.



Fuente: AFP