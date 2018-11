Francia: Condenan a ex obispo por encubrir casos de abuso sexual El ex obispo de la ciudad francesa de Orleans, André Fort, fue condenado por no denunciar los abusos sexuales del sacerdote Pierre de Castelet



Fort tiene ahora 83 años y estuvo al frente de la diócesis de Orleans entre 2002 y 2010. | Foto: AFP / Referencial Fort tiene ahora 83 años y estuvo al frente de la diócesis de Orleans entre 2002 y 2010. | Foto: AFP / Referencial