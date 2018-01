Estallaron trifulcas en supermercados franceses cuando los clientes se lanzaron sobre los frascos de Nutella que se vendían con fuerte descuento.



Las cámaras grabaron escenas de histeria en varios supermercados del país de la cadena Intermarché, donde la gente se peleaba por los frascos del dulce para untar de chocolate y avellana.



La promoción, iniciada el jueves, redujo el precio de más de un millón de frascos de 950 gramos de 4,70 euros (5,85 dólares) a 1,41 (1,75).



En un video publicado en YouTube, se ve a los clientes empujándose y gritando al tratar de conseguir la mayor cantidad posible de frascos. Según el diario Le Parisien, en la ciudad norteña de Ostricourt debió intervenir la policía para poner fin a una trifulca.



Intermarché no respondió de inmediato un pedido de declaraciones de The Associated Press. Ferrero, la empresa que fabrica Nutella, deploró los incidentes y tomó distancia de la cadena de supermercados.



“Queremos aclarar que la decisión de la oferta especial fue tomada unilateralmente por Intermarché”, dijo la empresa en un comunicado. “Lamentamos las consecuencias de esta operación, que generó confusión y decepción en las mentes de los consumidores”.



La promoción debía continuar hasta el sábado, pero las existencias se agotaron rápidamente en muchos supermercados. Sin embargo, en otros las ventas se desarrollaron sin inconvenientes.

Fuente: AP