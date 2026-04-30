Daniel Hadad, fundador del diario digital Infobae, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Nacional de La Matanza, de Argentina, como reconocimiento a sus aportes al periodismo con “una intervención decisiva en la transformación de la industria de los medios en el mundo hispanohablante”, según las autoridades de la casa de estudios.

“Ha empujado los límites de los formatos, acelerado los tiempos de la información y expandido el alcance del periodismo argentino hasta convertirlo en protagonista del periodismo en español”, señaló Fernando Luján Acosta, vicerrector de la Universidad de la Matanza.

Hadad junt a las autoridades de la Universidad de Nacional de La Matanza de Argentina. (Foto: Cortesía / Infobae)

“Su trayectoria deja en claro que el desafío es, era y será innovar o morir, contando historias relevantes que inquietan, emocionan y hacen pensar, para desarrollar un periodismo innovador, independiente y rentable”, indicó por su parte Juan Antonio Giner, ex vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información de dicha casa académica.

Estas últimas palabras tuvieron un valor particular, al haber sido Giner tutor de Hadad cuando este último pasó por la institución.

En la ceremonia también estuvo presente Pablo J. Boczkowski, profesor del Departamento de Estudios en Comunicación de la Universidad Northwestern (Estados Unidos), quien dirige un centro de investigación dedicado a los medios digitales latinoamericanos. Boczkowski valoró que Daniel Hadad hubiera creado desde cero un medio digital nativo que se convirtió “en el más importante de habla hispana mediante una estrategia que se nutre de la especificidad de los distintos países”.

Infobae fue fundado en el 2002 por Hadad como un portal dedicado a la economía en Argentina, pero pronto amplió su espectro cubriendo otras temáticas como la política, la cultura y el deporte. La expansión fue más allá, pues el medio comenzó a desarrollar información específica para países como México, Colombia, Perú y España.

En su discurso al recibir el título honorífico, Daniel Hadad habló sobre la necesidad de establecer consensos en un mundo cada vez más polarizado, a la vez que afirmó sentirse “agradecido” de haber recibido conocimiento y que su propio trabajo hoy sea también parte de los estudios de nuevos profesionales.

“En un momento en el que —no hablo solo de Argentina— el mundo entero está tan dividido, es muy lindo ver tantas caras presentes que piensan distinto. Ojalá que podamos desde acá, desde este lugar lejano y protegido que es el sur del mundo, poder hacer ese cambio”, manifestó el empresario.

“Uno es su familia, uno es su escuela, uno es la universidad a la que pudo ir. Uno es el posgrado que hizo, si pudo hacerlo. Uno es los viajes que hizo. Soy un agradecido a la universidad, y también soy un agradecido a la Fundación Universitaria Río de la Plata, que cuando yo aún no había salido de la Argentina me permitió conocer los Estados Unidos. Y en ese viaje descubrí mi vocación periodística”, finalizó Hadad.