Resumen

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Daniel Hadad recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Nacional de La Matanza de Argentina. (Foto: Cortesía / Infobae)
Daniel Hadad recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Nacional de La Matanza de Argentina. (Foto: Cortesía / Infobae)
Por Redacción EC

Daniel Hadad, fundador del diario digital Infobae, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Nacional de La Matanza, de Argentina, como reconocimiento a sus aportes al periodismo con “una intervención decisiva en la transformación de la industria de los medios en el mundo hispanohablante”, según las autoridades de la casa de estudios.

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