Ciudad de México. [Reuters]. El gobernador del estado mexicano de Jalisco, agitado por enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, se disculpó el sábado por abusos policiales y se comprometió a localizar a varias personas reportadas como desaparecidas tras los disturbios.

Enrique Alfaro, gobernador del occidental estado Jalisco, en México, dijo que estaba horrorizado por el hecho de que la policía en la capital del estado, Guadalajara, había golpeado el viernes a personas que se manifestaban por la muerte de Giovanni López, un hombre bajo custodia policial el mes pasado.

“Es un hecho que me avergüenza, me apena, me duele muchísimo como jalisciense y como gobernador”, dijo Alfaro en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Este es un mensaje muy importante para Jalisco. Por favor, escúchalo completo y compártelo:

En el video digo que van a quedar en libertad todas las personas detenidas del jueves. Pero también quedarán en libertad todas las personas detenidas, incluyendo las del viernes. pic.twitter.com/AWOjz7ZzLS — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 6, 2020

Después de los enfrentamientos del viernes, medios locales informaron que más de una docena de personas desaparecieron luego de ser secuestradas por hombres armados. Alfaro dijo que había dado órdenes para que fueran rastreadas. “Estamos checando uno por uno, uno por uno en sus domicilios”.

Alentados por las movilizaciones internacionales tras el crimen en Estados Unidos del afroamericano George Floyd bajo custodia policial, mexicanos indignados han sacado a la luz el deceso de Giovanni López a inicios de mayo en la localidad Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco.

Aunque todavía se investigan las circunstancias exactas de la muerte de López, en imágenes difundidas de su detención se puede escuchar a otras personas decir que el arresto se debió a que no usaba una mascarilla, obligatorio en el estado en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Una protesta desencadenó enfrentamientos y el arresto de manifestantes en Guadalajara el jueves. Alfaro dijo que había decidido liberar a los detenidos sin presentar cargos.

Manifestantes se reunieron en Guadalajara el sábado en la tarde para realizar otra protesta.

