90 venezolanos que migraron a Ecuador regresarán a su país | FOTOS

Unos 90 venezolanos que emigraron a Ecuador por la crisis retornarán a Caracas este jueves en un avión dispuesto por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de su estrategia de repatriación.

El grupo es el primero en Ecuador que se acogió al plan del gobierno de Maduro denominado "Vuelta a la Patria" para ayudar a los migrantes a un "retorno voluntario", dijo a la prensa el encargado de negocios de la embajada venezolana, Pedro Sassone.

Un centenar de venezolanos regresó en similares condiciones desde Perú el pasado 27 de agosto.

El arribo de los migrantes desde Quito está previsto para la madrugada del jueves", señaló en Twitter el canciller venezolano, Jorge Arreaza, indicando que se trata de 65 adultos y 27 niños.

"Es un programa que estamos desplegando a nivel sudamericano. Se inició en Perú, tuvo su continuidad en Brasil, lo estamos desarrollando en el Ecuador y va a tener su continuidad en Argentina", señaló Sassone.

Varios de los que se aprestaban a ser repatriados coincidieron en que decidieron regresar a su país en un vuelo oficial por las difíciles condiciones en las que se encontraban al estar desempleados y porque confiaban en el programa económico de Maduro para sacar a Venezuela de la crisis, que incluye alzas del salario mínimo (de 3.400%), de impuestos y del precio de la gasolina, la más barata del mundo.

Pero otras personas lo hacían obligados por circunstancias como enfermedades de familiares en Venezuela, donde escasean alimentos y medicinas.

Retorno "porque tengo mi hijo en coma, con dos paros que le dio, y no responde", dijo a la AFP Aztiley Brea, una madre de 24 años que hace un mes llegó a la capital ecuatoriana tras cruzar Colombia a pie.

"Me vine caminando, toda Colombia caminando, con aventón, 'cola' (autoestop)", agregó la mujer, quien sentada sobre su maleta esperaba con el resto del grupo en las afueras de la embajada la llegada de autobuses para ser trasladada al aeropuerto internacional, en las afueras de Quito.

- Persecución política -



Brea se dedicó -según dijo- a vender dulces en las esquinas, lo que le permitió reunir algo de dinero para llevar pañales y otras "cosas que me pidieron" para su hijo de cuatro meses, afectado por un virus.

La mujer, con dos hijos más, anotó que "mi intención era venir a trabajar, reunir y comprarme mi casa allá, pero no me salió como pensaba porque el niño se me enfermó. Prefiero perder mi meta que perder un hijo".

Sassone indicó que otros 200 venezolanos están en lista para volver "de manera voluntaria" a Caracas en aviones enviados por el gobierno de Maduro.

A Ecuador han llegado desde el 2014 más de un millón de venezolanos, entre ellos unos 600.000 entre enero y agosto del 2018, y permanecen actualmente cerca de 215.000, según el vicecanciller ecuatoriano, Andrés Terán.

Alrededor de 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones han emigrado desde el 2015, cuando empeoró la crisis en medio de una hiperinflación que pulveriza los salarios, según la ONU, lo que no es admitido por la administración de Maduro.

"Los compañeros venezolanos pueden volver cuando quieran. No se trata de refugiados, no se trata de persecución política. Se trata de una migración estricta y absolutamente económica", expresó Sassone.

En agosto, Maduro, que solo admite la existencia de 600.000 migrantes en los dos últimos años, llamó a los venezolanos a dejar el "esclavismo" y a regresar a su país. "Dejen de lavar pocetas (retretes) en el exterior y vengan a vivir la patria", dijo.

