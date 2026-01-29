La Cruz Roja afirma haber trasladado los restos de 15 palestinos a Gaza

Militantes palestinos de Hamás aseguran la zona mientras trabajadores egipcios, acompañados por miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), buscan los restos del último rehén israelí en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza, el 8 de diciembre de 2025. Foto: AFP.
/ OMAR AL-QATTAA
La Cruz Roja informó este jueves que facilitó el traslado de 15 cuerpos de palestinos a la Franja de Gaza, después de que a principios de esta semana fueran repatriados a Israel los restos del último rehén que permanecía en el territorio.

