Las tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia se agudizan tras las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente la soberanía peruana sobre la isla de Santa Rosa de Loreto, actualmente distrito ubicado en la triple frontera amazónica. El mandatario anunció que viajará este jueves a la ciudad de Leticia, en el departamento colombiano del Amazonas, para “reivindicar” la frontera sur de su país.

Petro acusó a Perú de haber tomado una acción “unilateral” al crear el distrito de Santa Rosa y afirmó que esta medida viola el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, acuerdo que definió los límites entre ambos países tras conflictos históricos en la región. “Vamos a iniciar el proceso de reivindicación”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), incluso dejando abierta la posibilidad de llevar el tema a instancias internacionales.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

En Leticia, ciudad que comparte frontera fluvial con Santa Rosa y Tabatinga (Brasil), las reacciones no se hicieron esperar. Según reportó el corresponsal de RPP Noticias, Diego Cáceres, muchos ciudadanos colombianos expresaron preocupación y rechazo frente a la postura de su presidente. “Siempre hemos vivido en hermandad con los peruanos. No hay disputas aquí”, afirmaron algunos de los entrevistados.

“Ayer conversábamos con bastantes ciudadanos colombianos. Se han visto bastante preocupados y han cuestionado que haya, a estas alturas de la vida, dicen ellos, problemas por terrenos”, añadió Cáceres.

Cáceres también indicó que la comunidad local se mostró sorprendida por el anuncio de la visita presidencial, ya que la ceremonia por la Batalla de Boyacá —que conmemora la independencia de Colombia— suele realizarse en Bogotá. Esta vez, Petro encabezará el acto en Leticia, en un contexto marcado por la polémica fronteriza.

7 de agosto, en Leticia Amazonas.



El pueblo por la soberanía nacional. pic.twitter.com/CSjeQvoM0O — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 7, 2025

Ante las primeras declaraciones de Gustavo Petro, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió un enérgico comunicado en el que rechazó las declaraciones de Petro y ratificó que Perú ejerce actos de jurisdicción de manera legítima y permanente sobre Santa Rosa de Loreto. “El Gobierno del Perú expresa su más firme y enérgica protesta respecto a las declaraciones del Gobierno de Colombia (…) sobre la integridad de su territorio nacional”, señaló la Cancillería.