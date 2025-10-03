Christian Mestanza Arquiñigo
Hamás duda del plan de Trump para Gaza: ¿podrán los países árabes y musulmanes mediadores inclinar la balanza?
El pasado 29 de setiembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan integral de 21 puntos para poner fin al conflicto en Gaza, al cual el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se ha adherido. El líder republicano exhortó a Hamás a dar una respuesta en un plazo de tres o cuatro días. Este grupo estudia la propuesta con dudas sobre la ausencia de garantías internacionales para que Israel cumpla todos los puntos del trato.

