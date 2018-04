¿Qué hará Rusia ante los bombardeos en Siria ordenados por Trump?

Tras los ataques occidentales contra Siria, ¿qué hará Rusia, aliado de Bashar al Asad? Una escalada militar parece poco probable y Moscú debería conformarse con protestas diplomáticas, según los expertos.



En una primera reacción, el presidente Vladimir Putin denunció con contundencia los ataques pero no anunció ninguna medida concreta de represalia, limitándose a solicitar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.



- Improbable escalada militar -



"No creo que haya una escalada [entre Rusia y Estados Unidos]. El objetivo principal era hacer una demostración de fuerza, pero Washington eligió sus blancos con mucho cuidado para que la situación no se fuera a salir del todo de control", considera el experto ruso en geopolítica Fiodor Lukianov, preguntado por la agencia TASS.



El responsable del Instituto del Diálogo de Civilizaciones Alexéi Malashenko comparte esa opinión. "No escuchamos nada sobre posibles ataques en respuesta. Esta cuestión no está de actualidad. Casi todo el mundo está de acuerdo en que es imposible una respuesta militar de Rusia, sería muy peligroso y podría conducir a un resultado contrario al que se busca".



"No se plantea una respuesta de tipo militar", considera también Alexander Shumilin, del Centro de Análisis de Conflictos en Oriente Próximo del Instituto de Estados Unidos y Canadá.



Para Shumilin, preguntado por la AFP, "los ataques occidentales fueron precisos, no se infligió ningún daño a Rusia ni a ciudadanos rusos. Por eso solo puede responderse en el dominio político, con la información y la propaganda".



- Protestas diplomáticas -



"De momento no hay respuesta posible por parte de Rusia: la condena, convocar al Consejo de Seguridad de la ONU, protestas... Es difícil hacer más", insiste Shumilin.



"Habrá mucho ruido, numerosas declaraciones, pero ninguna acción concreta. De hecho, Rusia no puede hacer nada. Habrá una reacción de Rusia en la ONU, pero eso no tiene ninguna importancia", considera Malashenko, para quien "Rusia quedó en evidencia".



El responsable del Comité de Asuntos Internacional del Consejo de la Federación, la cámara alta del Parlamento, Konstantin Kosachev, dio muestra de ello en una de las primeras reacciones rusas tras los ataques.



"Como nuestras bases militares en Siria no se vieron afectadas, la respuesta no debe ser militar sino estar dentro del ámbito del derecho, empezando por una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU".

Fuente: AFP