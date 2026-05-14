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Tatiana Marset, de 22 años, fue llevada en una ambulancia al hospital San Juan de Dios, con fuerte custodia de policías antinarcóticos, e ingresada en una silla de ruedas, según mostraron canales de televisión locales. Foto: Rodrigo Urzagasti/AFP
Tatiana Marset, de 22 años, fue llevada en una ambulancia al hospital San Juan de Dios, con fuerte custodia de policías antinarcóticos, e ingresada en una silla de ruedas, según mostraron canales de televisión locales. Foto: Rodrigo Urzagasti/AFP
/ RODRIGO URZAGASTI
Por Agencia EFE

La media hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Tatiana Marset Alba, fue trasladada este jueves de la prisión donde está recluida en el este de Bolivia a un hospital para recibir atención médica por un posible caso de pancreatitis, bajo fuerte custodia policial.

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