Hermana de Diana Quer: "No hay palabras para describir cómo me siento"

El lunes, a horas de conocer la terrible noticia de la muerte de su hermana, la joven española -hija de una argentina- desaparecida por 500 días, y en medio de un dolor ofuscante, Valeria Quer decidió descargar su tristeza en las redes sociales. En Twitter , publicó una serie de mensajes en contra del asesino confeso, José Enrique Abuín Gey, alias "El Chicle", quien admitió que había intentado abusar de la joven, que ella se resistió y que por eso la había estrangulado hasta matarla y ocultado su cuerpo.

"No hay palabras para describir cómo me siento. Cómo nos sentimos. Un hombre le arrebató la vida, su futuro, sus ilusiones... sin palabras. #siempreconmigo", escribió en uno de los mensajes. En otro, aseguró sobre el asesino: "Gracias a este señor por hacer que a partir de ahora mis navidades y fechas especiales dejen de serlo. Me has quitado lo que más necesitaba solo por darte el gusto una noche. Avergonzada tendrá que estar el día de mañana tu hija sabiendo que tiene un padre como tú".

Gracias a este señor por hacer que a partir de ahora mis navidades y fechas especiales dejen de serlo. Me has quitado lo que más necesitaba solo por darte el gusto una noche. Avergonzada tendrá que estar el día de mañana tú hija sabiendo que tiene un padre como tú. pic.twitter.com/TM7e4rXtCM — valeria quer (@QuerValeria) 31 de diciembre de 2017

Tanto valor para intentar abusar de mi hermana y matarla y tan poco para dar la cara ahora pic.twitter.com/Z1WOBpDxa5 — valeria quer (@QuerValeria) 1 de enero de 2018

Y en un último mensaje, Valeria mostró su desconsuelo: "Qué duras son las noches desde que recibimos la última noticia... No puedo dormir desde hace días. Te echo de menos hermanita, espero que la autopsia salga bien y quedarnos con la Paz de que este ser no te haya hecho sufrir más aún de lo que nos esperamos".

El domingo 31 de diciembre, España cerró el año con el hallazgo del cuerpo de la joven, hija de una argentina que había desaparecido el 22 de agosto de 2016 cuando veraneaba con su familia en un pueblo de pescadores en el norte de Galicia, España. Diana Quer, de 18 años, fue hallada muerta en el pozo de una nave industrial a pocos kilómetros del pueblo.

La decisión de la madre





Hoy la madre de la muchacha, la argentina Diana López Pinel, confirmó que se presentará como querellante particular en la causa judicial que investiga el asesinato de su hija, según indicó su abogado, Pedro Víctor de Bernardo.

La madre de Diana Quer. Foto: EFE La madre de Diana Quer. Foto: EFE

De acuerdo a lo publicado por el diario El Mundo, el pedido se oficializará mañana, tras la reapertura de este martes de la causa en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Ribeira y luego de que el procedimiento fuera archivado provisionalmente en abril de este año por falta de indicios.

El dolor del padre

​

Juan Carlos Quer, padre de Diana, publicó un comunicado en el que pidió una condena "ejemplar" para el asesino de su hija. Asimismo, reclamó que se respete la intimidad de la familia y habló de "infinito dolor" por el trágico fallecimiento de su hija tras más de 16 meses de "angustia e incertidumbre".



"Pido a Dios que el procedimiento concluya con una condena que sea ejemplar, y que sirva al menos para que el culpable no pueda volver a cometer horribles crímenes contra otras mujeres", dijo Juan Carlos Quer, quien agregó: "La misma confianza que desde el primer día tuve en la Guardia Civil y todo el equipo de investigadores que han trabajado sin descanso para esclarecer qué sucedió con Diana. Mi agradecimiento es absoluto y eterno. También lo es para las muestras de cariño y apoyo que yo, y mi familia, hemos recibido a lo largo de todos estos meses, así como para todos aquellos ciudadanos que han colaborado desde la desaparición de mi hija".



Por último, se refirió a la cobertura mediatica del caso y escribió: "La desaparición de mi hija Diana suscitó desde el principio un gran interés mediático y social. En estos momentos, no puedo dejar de acordarme de todas las madres y padres, de todas las familias, que tienen a un ser querido desaparecido. Son miles de casos en toda España. Comparto su dolor, y les deseo lo mejor".



Diana Quer. (Foto: Twitter) Diana Quer. (Foto: Twitter)

Fuente: La Nación, GDA