Hermano de Meghan Markle a Harry: "Estás a tiempo de cancelar la boda"

Thomas Markle (51), el hermanastro de Meghan Markle, no tiene dudas de que la boda entre su media hermana y el príncipe Harry es un grave error y que aún "no es demasiado tarde para cancelarla", o por lo menos esto le ha dicho al sexto heredero en la línea de sucesión de la corona británica en una carta abierta.

En la misiva, compartida por la revista In Touch, el hombre critica a Meghan por no haberlo invitado a su boda, la que se celebrará el próximo 19 de mayo en la capilla de St. George en el Castillo de Windsor, y advierte a Harry para que no se case ella.

"Querido príncipe Harry: Todavía no es demasiado tarde. Meghan Markle no es la mujer más apropiada para ti (...) A medida que pasa el tiempo para su boda, queda claro que este es un gran error", escribe el hermanastro de la ex actriz, según el medio estadounidense.

El hermano mayor de Meghan, quien no la ha visto desde el 2011, critica la relación de la mujer con el padre de ambos y manifiesta su enojo por no haberlos invitado a la boda real. "No ha invitado a la boda a su familia, pero sí a completos desconocidos. ¿Qué clase de persona hace eso? La familia real y tú deberían poner fin a este falso cuento de hadas antes de que sea demasiado tarde", le dice al nieto de la reina Isabel II.

Thomas Markle finalmente atribuye la culpa a Hollywood por haber cambiado a su hermanastra y dice que "su pequeña fama se le ha subido a la cabeza, convirtiéndola en una mujer hastiada, superficial y vanidosa, que hará una broma de usted y de la herencia de la familia real".



Esta no es la primera vez que el pariente de la futura novia del príncipe Harry se descarga públicamente contra su hermana. El mes pasado le dijo a Daily Mirror que Meghan "olvidó sus raíces" y que "está realizando la mejor actuación de su vida".



Fuente: Emol, GDA