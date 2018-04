El héroe que le quitó el fusil al asesino de Nashville

Tan pronto como un hombre desnudo abriera fuego en la madrugada del domingo en un restaurante de las afueras de Nashville, Tennessee (Estados Unidos), James Shaw Jr. salió disparado y se escondió en un baño del establecimiento, pero mantuvo un ojo y un oído para el atacante. Y en el momento en que el tirador hizo una pausa, Shaw decidió tenderle una emboscada.



Ese acto heroico salvó innumerables vidas en el Waffle House, donde un pistolero semidesnudo mató a cuatro personas la madrugada del domingo.



“Shaw vio al pistolero mirando su rifle. En ese momento, los disparos se habían detenido”, dijo el portavoz de la policía de Nashville, Don Aaron.



“Así que decidió apresurar al pistolero, en realidad arrebató el rifle de asalto, lo arrojó sobre el mostrador. En ese momento, el pistolero huyó”, agregó Aaron.



Shaw fue rozado por una bala en el codo mientras forcejeaba con el atacante. También quemó su mano derecha agarrando el cañón del rifle de tipo asalto.



“Shaw es el héroe aquí, y no hay duda de que salvó muchas vidas al quitar el arma y arrojarla sobre el mostrador, lo que provocó que el (pistolero) se fuera”, señaló además el portavoz de la policía.



Chuck Cordero, que vio todo desde fuera del famoso restaurante, dijo: “Mientras huía, miré hacia atrás y había un caballero luchando con el pistolero […] Era un héroe, si ese tipo hubiera tenido la oportunidad de volver a cargar su arma, había mucha más gente en ese restaurante".



Pero Shaw, de 29 años, insiste en que no fue heroico. “Lo hice completamente por un acto egoísta", dijo Shaw a los periodistas el domingo. "Lo estaba haciendo completamente solo para salvarme […] No quiero que la gente piense que yo fui Terminator o Superman”, añadió.



Shaw fue a la iglesia con su padre apenas unas horas después de enfrentarse al atacante."No creo que realmente me haya afectado, pero sé que tomará tiempo. Trataré de hablar con un profesional, porque sé que lo que vi probablemente no sea normal o promedio”, dijo Shaw a CNN.



(Reuters)

“Hay cuatro familias que están sufriendo en este momento. Se perdió tanta vida sin ningún motivo. Siento que podría ser muy egoísta si no lo señalara. Y me disculpo”, indicó. Shaw dijo también que quiere mantenerse en contacto con esas familias, así como con los sobrevivientes.



Shaw manifestó estar agradecido de haber sobrevivido para volver a ver a su hija de 4 años. Él quiere que crezca en un mundo con menos tragedia. “Espero que podamos llevar la violencia en todas las facetas, no solo a la violencia armada, sino a todas las facetas de la violencia, hasta el final”, culminó.

Fuente: Agencia