El historial de abusos y acoso sexual que opaca las celebraciones de San Fermín

Cinco hombres abusaron en grupo a una joven de 18 años en Pamplona, España. ¿Conocido? Se trata del caso "La Manada", ocurrido durante las celebraciones de San Fermín en 2016 y que este año volvió a la palestra por la polémica sentencia que recibieron los agresores.

Aunque provocó conmoción en la sociedad internacional, no es el único caso de este tipo que ha marcado la fiesta española. El historial de abusos, acosos sexuales e incluso violaciones en torno a la masiva celebración, cuya nueva versión comienza este viernes, se ha vuelto la principal preocupación de las autoridades de Pamplona.

Según un estudio elaborado por la Universidad Pública de Navarra, las denuncias por ilícitos contra la libertad sexual en San Fermín representan el 13,41% del total de acusaciones recibidas por los cuerpos policiales en los últimos 13 años. Solo en 2017 el número de casos ascendió a 22.

El primer hito



La Manada es el caso que más atención e indignación ha provocado en el país en los últimos años. Sin embargo, la alerta sobre los abusos sexuales en la celebración llegó mucho antes a las autoridades, que admiten que este tipo de sucesos se han vuelto comunes en la celebración.

Hace ocho años, España miraba con horror la muerte de Nagore Lafagge, una joven estudiante de enfermería, cuyo crimen generó el primer gran debate por las agresiones en San Fermín.



La madrugada del 7 de julio de 2008 y en medio de las fiestas en Pamplona, Lafagge de solo 20 años fue asesinada tras intentar resistirse a una violación. Su atacante, el médico José Diego Yllanes Vizcay (27), la había conocido en un bar después de un día de celebración.



La invitó a su departamento y una vez allí intentó tener relaciones sexuales, pero ella se negó. Tras un forcejeo, él, de 1,82 metros de altura y 80 kilos, la violó y luego le propinó 38 golpes.



Cuando se dio cuenta de que no respiraba, le cortó la yema del dedo índice, le robó sus joyas y abandonó su cuerpo en una zona boscosa. Los restos fueron encontrados por una mujer que paseaba a su perro.



Tras meses de investigación, el sujeto fue condenado a 12 años y medio de prisión. Según notificó el portal de noticias español ABC, Yllanes ya se encuentra habilitado para ejercer como psiquiatra y el 7 de marzo pasado se le concedió finalmente la libertad condicional. Su condena termina en 2020.



Abuso "invisible"



Tanto el de "La Manada" como el de la joven enfermera, son solo los casos más graves. Según autoridades locales, gran parte de la preocupación también está puesta en los abusos catalogados de "invisibles": tocamientos indebidos, insultos y acoso callejero.



El año pasado, el Ayuntamiento de Pamplona inició una campaña con el lema "No es no" para prevenir las agresiones sexuales que cada año empañan la celebración; no obstante, este tipo de casos siguen siendo la tónica.



Una reportera de Antena 3 fue una de las víctimas. Como parte de un experimento, la joven periodista participó de las fiestas de San Fermín 2017 grabando con la cámara de su celular. El resultado: las imágenes dan cuenta de cómo grupos de hombres intentan besar a la reportera pese a sus negativas y la acosan en reiteradas ocasiones.

Del mismo modo, videos grabados por las 200 cámaras que vigilan constantemente las calles de la ciudad revelan diversos casos en los que mujeres son víctimas de tocamientos que no son consentidos, mientras se encuentran entre la multitud en conciertos y fiestas.



Para los organismos dedicados a combatir la violencia machista, este tipo de acciones se ha normalizado en San Fermín y se justifican mediante el argumento del consumo excesivo de alcohol y drogas.



La conocida política del "todo vale". Este año, la capital de Navarra repetirá su despliegue de seguridad con 2.900 agentes y con la instalación de varias cámaras de alta definición que permitirán identificar personas a larga distancia.



El Ayuntamiento ha editado 22.000 guías en cuatro idiomas sobre "cómo identificar la violencia sexista, cómo frenarla, responder o buscar ayuda". En tanto, el símbolo de la mano roja con la frase "Pamplona libre de agresiones sexistas" ya ocupa las principales zonas de la ciudad.



Fuente: Emol, GDA