Todo está listo en el NSC Olimpiyskiy de Kiev para recibir a los 70 mil espectadores que presenciarán la final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. La 25 final desde que el torneo adoptó este nuevo formato. Y como aquella noche de 1993, el domingo el campeón levantará a La Orejona acompañado por el himno de la Champions.



“Logro. ¿Quieres que resuma mi composición en una? Esa es”, dice Tony Britten, compositor del famoso himno deportivo.



Tony Britten, compositor del himno de la Champions League.

— El himno es una adaptación de la composición hecha por George Frideric Händel “Zadok el obispo”. ¿Qué hizo de esa pieza la indicada para este torneo?

​

Fue una de las propuestas que le envié a TEAM Marketing, la empresa que dirigía la competencia y aún es el sponsor de la Champions. Ellos me habían pedido algo “clásico” pero no un solo. El fenómeno de Los Tres Tenores [en el Mundial de Italia 90] aún era muy fuerte en esa época así que debía encontrar algo similar pero, al mismo tiempo, que logre una diferencia. Todo un reto.



— Hace siete años dijo que su composición desató una moda por usar música clásica en diferentes programas, ¿considera que esa moda sigue vigente?

​

Creo que hasta cierto punto, cuando las emisoras u organizadores de eventos deportivos se refiere a algo “clásico”, por lo general se refieren a cruces. En otras palabras, quieren que les consigas una pieza que esté entre la música pop y las orquestas.



—¿Qué hace del himno de la Champions tan especial?

​

Creo que tiene todo lo que uno busca en una composición deportiva: se queda en tu memoria –al menos eso espero¬-, le da un importante sentido de ocasión a todos los partidos y transmisiones de la Champions y tiene un gran gancho. Es decir, se llama “La Champions”. Es bastante simple pero crucial para esa marca. Creo que también tiene mucho que ver con que este fue el verdadero primer gran evento deportivo que se tomó en serio la experiencia completa: la música, los gráficos, las secuencias por TV, la experiencia dentro del estadio, todo fue cuidadosamente orquestado. Ese, definitivamente, fue el primer paso.



— Debe haber escuchado la canción miles de veces, ¿se ha cansado de ella?

​

No puedo decir que es lo primero que quiero escuchar al despertar cada mañana [risas]. Pero, no me he cansado, estoy orgulloso de ella y disfruto del placer que le brinda a tanta gente.



—Más allá del himno de la Champions, ha trabajado junto a genios como Sir Cameron Mackintosh, “el más exitoso, influyente y poderoso productor teatral del mundo”, según un artículo de “The New York Times” de 1990. ¿Qué aprendió de él?



Era muy joven cuando comencé a trabajar para Cameron y lo que aprendí fue justamente eso, a tener fe en el talento joven, como él lo tuvo en mí. La principal razón para el extraordinario éxito de Cameron era su absoluta pasión por la música de teatro. La gente me solía preguntar por qué trabajaba para este joven productor que recién comenzaba, considerado un antisistema y que no pagaba muy bien. Mi respuesta tenía solo una palabra: pasión. Sin ello uno es solo un mediocre.



— ¿Cómo pasó de trabajar en óperas, series de TV y películas a componer un himno al fútbol?

​

Porque me lo pidieron [risas]. Yo me encontraba componiendo una gran cantidad de comerciales para TV cuando de repente TEAM se le acercó a mi agente con la propuesta. Honestamente nunca pensé que el himno sería tan exitoso. Pero creo que TEAM y la UEFA siempre tuvieron claro que la Champions sería así de grande.



— De todas sus composiciones, ¿cuál elige como su favorita?

​

La más reciente que haya escrito.



— ¿Y ha tenido de las otras, composiciones que ni a usted le gustaban?



Algunas. A veces me piden que presente unos demos y honestamente a veces no sé qué es lo que el cliente quiere así que siento que no hago mi mejor trabajo. Afortunadamente ahora me piden cada vez menos eso, tengo un poco más de libertad y eso, para mí, siempre permite producir un mejor trabajo.



— Stefan Effenberg sentía electricidad en la columna al escuchar el himno y Gareth Bale confesó que tras escucharlo supo que quería disputar la Champions League. ¿Ha escuchado otras historias como esas?

​

Algunas más en estos años, incluso de algunos técnicos, eso me pareció genial. Lo que en realidad disfruté fue ver a Cristiano Ronaldo cantando el himno hace unos tres años, las imágenes se viralizaron por YouTube.



— ¿En qué está trabajando ahora?

​

Estoy escribiendo un álbum de piano que grabaré en mi estudio al norte de Norfolk y me acaban de elegir como compositor residente en la Orquesta de Cámara de Londres, algo que me ha emocionado mucho. Con mi empresa, Capriol Films, estamos ocupados vendiendo nuestro más reciente documental “Through Lotte’s Lens”, trata sobre los emigrantes que huían de Hitler y llegaron al Reino Unido en los años 30 y aportaron tantas cosas en tantos sentidos. Y para nuevos proyectos me sobran las ideas, solo me falta tiempo e inversión [risas].



—Finalmente, díganos quién es su favorito para esta final…



¡El Liverpool, por supuesto! Y en realidad creo que lo pueden lograr, solo deben neutralizar a Cristiano Ronaldo y lograr que Salah tenga una ocasión clara de gol.



