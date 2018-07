- / -

"Estoy feliz y realizado", dijo Edimar, que gastó unos 13 mil reales en la producción de su peculiar Lamborghini con corazón de Fiat Uno. Pensó en cambiar el motor por uno más potente, pero por ahora no lo hizo. "No quiero un motor que gaste mucho, así que me quedé con éste y voy despacio".