Río de Janeiro: Bomberos denuncian falta de agua para combatir incendio de museo

El comandante general del departamento de bomberos de Río de Janeiro, Roberto Robadey Costa Junior, dijo el domingo que requirió el envío de camiones cisterna porque cuando llegó al Museo Nacional no era posible utilizar los hidrantes cerca del sitio.

Ochenta hombres de 12 compañías y 21 vehículos trabajan en el combate al fuego. Todavía no se sabe las causas del accidente.



"He venido aquí a dar una entrevista porque solo ahora puedo asegurar que no hay suficiente agua para combatir el incendio", dijo el jefe de los bomberos.

El Museo Nacional -la más antigua institución científica del país- cumplió 200 años este año. El incendio comenzó alrededor de las 19.30. Cuando el primer equipo de bomberos llegó a la Quinta da Boa Vista, el incendio ya era de grandes proporciones. Sin embargo, los bomberos consiguieron retirar algunas piezas de arte.



Rabadey descartó la posibilidad de derrumbamiento de la fachada del inmueble. "Algunas pavimentos ya se fueron al suelo. Pero como es un edificio antiguo, con paredes gruesas, los ingenieros evaluaron que no hay riesgo de derrumbe, al menos de la fachada", señaló.



"Había tres vigilantes en el museo. Y nadie resultó herido. También no hay riesgo de que el fuego llegue al zoológico, que está cerca de allí", dijo también.



El Museo Nacional no tenía estructura de combate contra incendios, como determina la legislación. Según el comandante, hace un mes un equipo de la institución buscó el área técnica de los bomberos, porque había conseguido recursos y querían regularizar la situación.



El edificio fue construido antes de dicha ley y no hubo tiempo de adaptarse a ella por tratarse de un predio muy grande.



Muy consternada, la vicerrectora del Museo Nacional, Cristiana Cerezo, se arrojó al suelo cuando llegó al lugar. Ella afirma que había muchos productos inflamables en el interior del edificio.



Teníamos un plan para retirar esas sustancias del museo, pero desafortunadamente esta tragedia ocurrió antes - dijo. "Estábamos trabajando con la actualización de la prevención de incendios, realizando entrenamientos, es muy triste", finalizó.



