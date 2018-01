India: Cinco muertos por incendio en un restaurante

Cinco trabajadores de un restaurante murieron hoy al incendiarse el establecimiento en Bangalore, en el sur de la India, un siniestro similar al ocurrido hace diez días en otro restaurante en la ciudad de Bombay (oeste), con 14 muertos.

El incendio comenzó de madrugada y las autoridades fueron alertadas sobre las 2.30, hora local (22.00 GTM del domingo), afirmó a Efe el subcomisario de la de Policía de Bangalore, M.N. Anucheth.



Según el subcomisario, cuando comenzó el incendio no había clientes en el interior del inmueble y los cinco fallecidos, entre ellos una mujer, se encontraban durmiendo cuando el fuego se propagó.



Anucheth también explicó que el edificio no contaba con las medidas de seguridad necesarias y no tenía una segunda puerta de salida, por lo que han registrado una denuncia contra cuatro personas, incluido el propietario del edificio y el dueño del establecimiento.



Los incendios y derrumbes de edificios son frecuentes en la India, a menudo debido al precario estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y prácticas ilegales en el sector de la construcción.



A finales del año pasado, al menos 14 personas murieron, en su mayoría chicas que celebraban una fiesta de cumpleaños, y 15 resultaron heridas por un incendio en un restaurante de Bombay.



En esa misma ciudad, y tan solo diez días antes, 12 personas fallecieron y otras 4 fueron rescatadas con vida al derrumbarse, tras otro incendio, la tienda en la que trabajaban.