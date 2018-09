Así informaron en Chile sobre el caso de la pareja que usó vientre de alquiler

La pareja de esposos chilenos que recurrió a un vientre de alquiler en Perú para ser padres recuperó el domingo a sus gemelos en un albergue la capital tras salir en libertad el sábado, informó la directora del albergue donde estuvieron los recién nacidos.

"Se hizo la entrega, ya se fueron con los papás", dijo a periodistas Ana Millones, directora del albergue infantil de la Beneficencia Pública de Lima.



"Estamos viviendo el día a día, lo importante es que nos vamos a juntar con los bebés", dijo a periodistas Rosario Madueño al ingresar al albergue.



Madueño, de 46 años, llegó al local junto a su esposo, Jorge Tovar (48), y algunos familiares arribados desde Chile para acompañarlos.



En privado se reunieron y recibieron a los niños, de quienes habían estado separados desde fines de agosto por decisión de las autoridades judiciales, que sospecharon un caso de tráfico infantil.



El reencuentro de los padres con los bebés fue emotivo, refirió la directora del albergue, quien señaló que los niños "crecieron mucho estos 16 días" que pasaron separados y al cuidado de la institución.



La prensa no tuvo acceso al momento en que los padres se retiraron del albergue.



- Pareja no puede salir de Perú -

​

"Todavía no sabemos cuándo volvemos (a Chile), cada día falta menos", comentó la madre al llegar.



La pareja no puede dejar Perú y debe enfrentar aún un proceso judicial en Lima, pero bajo el mandato de comparecencia restringida. Esa medida cautelar los obliga a acudir una vez al mes a un juzgado para dar fe de que se encuentran en territorio peruano.



"Es duro el camino, lo principal es que ya estamos con ellos", indicó su esposo.



La pareja optó por un vientre de alquiler ante la imposibilidad de tener hijos, según manifestaron.



Los esposos chilenos son investigados por el presunto delito de "filiación indebida", debido a que Rosario Madueño no fue la que dio el óvulo para la fecundación de los niños, señaló el juzgado.



La investigación a la que son sometidos, sin embargo, podría acelerarse conforme se vaya aclarando este caso de maternidad subrogada sobre el que existe un vacío legal, pues no está previsto en las leyes peruanas.



La existencia de al menos tres casos sienta jurisprudencia a favor de la pareja, recordó la Corte Suprema del Perú.



El médico Luis Noriega, que hizo el tratamiento de reproducción asistida, explicó a la prensa que el embrión -formado por un óvulo donado y por espermatozoides de Tovar- fue implantado en el útero de una enfermera peruana y de esa forma nacieron los niños el 28 de julio.



- Excarcelados -

​

El matrimonio recuperó su libertad el sábado, luego que un juez la decretó tras confirmar una prueba de ADN que Tovar es el padre biológico de los bebés.



Madueño y Tovar estuvieron presos una semana, luego que una jueza dictó un año de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de trata de personas.



Tovar estuvo recluido en una prisión del puerto del Callao, al oeste de la capital peruana, y su esposa en un penal de Ancón, al norte de Lima.



El caso motivó una reacción del gobierno chileno, que el sábado expresó a través de su canciller Roberto Ampuero su "satisfacción por el desarrollo que está adquiriendo la situación del matrimonio chileno que estaba enfrentando dificultades en Lima".



La pareja chilena fue impedida de retornar a su país el 25 de agosto, con los recién nacidos en brazos. Las autoridades migratorias sospecharon del presunto delito de trata de personas porque ingresaron a Perú sin los niños.

Fuente: AFP