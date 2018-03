Inmigración, el gran reto de Italia tras las elecciones

El tema de la inmigración domina la campaña para los comicios del 4 de marzo en Italia, con afirmaciones que no siempre se ajustan a la realidad.



- 'Hay demasiados' -



Según el Instituto Italiano de Estadística (Istat), los extranjeros con documentos que residen en Italia son cinco millones sobre una población de 60,5 millones de habitantes, es decir el 8%.



La mayoría son rumanos (23%) seguidos por albaneses (9%), marroquíes (8%), chinos (5,5%), ucranianos (4,5%), filipinos (3,3%) e indios (3%).



Trabajan en pequeños negocios, como empleados domésticos o en la agricultura.



En los últimos cuatro años han llegado 690.000 extranjeros, en su mayoría provenientes de África subsahariana.



Buena parte de ellos, unos 500.000, según las estimaciones, son indocumentados.



Cerca del 70% de los italianos cree que hay demasiados, según el centro de estudios Eurispes.



- 'Cuestan mucho al Estado' -



Según el centro de estudios especializado Idos, los inmigrantes legales aportan al Estado entre 2.100 y 2.800 millones de euros, mucho más de lo que perciben como jubilaciones y reembolsos, dado que muchos son relativamente jóvenes.



Italia desembolsó más de 4.200 millones de euros en 2017 para atender el flujo de inmigrantes ilegales vía mar. Un 18% fue destinado para el rescate en el mar, 13% para asistencia médica y 65% ??para instalar a los que solicitan asilo.



A finales de enero, residían en estructuras privadas de la península 182.000 inmigrantes, repartidos en el 40% de las municipalidades, a las cuales el Estado compensa con 35 euros por persona y por día.



- 'No hacen nada en todo día' -



El Estado italiano se demora un promedio de dos años para estudiar una solicitud de asilo, lo que genera rabia y desconfianza tanto de la población local como del inmigrante.



Por ley los inmigrantes no pueden trabajar durante ese lapso de tiempo. Algunas alcaldías han inventado fórmulas para involucrarlos en actividades, con clases de italiano, voluntariado, fútbol, etc. Sin embargo, muchos se mueren de aburrimiento y hasta enloquecen esperando la respuesta.



- 'Son delincuentes, generan inseguridad' -



La gran cobertura mediática de delitos atroces cometidos o atribuidos a extranjeros ha alimentado el vínculo entre inmigración e inseguridad. Sin embargo, según el ministerio del Interior, el número de delitos en Italia ha disminuido en los últimos 10 años, si bien el número de extranjeros creció notablemente.



Los presos extranjeros representan actualmente el 16% de la población carcelaria de Italia, según el ministerio de Justicia.



- 'Frenar el fenómeno' -



Los candidatos de derecha, así como aquellos del Movimiento 5 Estrellas, han prometido detener el flujo de inmigrantes que llegan por el mar Mediterráneo y organizar su expulsión.



Para frenar ese fenómeno que obsesiona a los políticos de derecha, el gobierno de centro-izquierda firmó unos controvertidos acuerdos con milicias en Libia, país sumamente inestable y al que han denunciado por los malos tratos a los inmigrantes. Gracias a esos acuerdos, se redujeron de un 70% en 2017 las llegadas de inmigrantes.



El ministerio del Interior indicó también que las expulsiones de inmigrantes aumentaron de 5.817 en 2016 a 6.514 en 2017.

Fuente: AFP