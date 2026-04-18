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Una mujer ondea la bandera de Irán frente a una valla publicitaria gigante que dice "El estrecho de Ormuz permanece cerrado", en la Plaza de la Revolución de Teherán, el 12 de abril de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una mujer ondea la bandera de Irán frente a una valla publicitaria gigante que dice "El estrecho de Ormuz permanece cerrado", en la Plaza de la Revolución de Teherán, el 12 de abril de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán afirmó este sábado que está evaluando nuevas propuestas presentadas por Estados Unidos a través de Pakistán, pero advirtió que no hará “ninguna concesión” en las negociaciones y que mantendrá un control estricto sobre el estrecho de Ormuz mientras persista el conflicto.

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