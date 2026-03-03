Se desconocen los daños que ha sufrido ese aeródromo por el momento.
Teherán cuenta con el Aeropuerto Internacional Iman Jomeiní destinado para vuelos al extranjero.
Al mismo tiempo se produjo un ataque contra el aeropuerto de la ciudad de Bushehr, en el que fue destruido un avión, informó Press TV.
También fue golpeado el Aeropuerto de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán.
Desde el comienzo de la guerra el sábado al menos 787 personas muerto en más de un millar de bombardeos de Israel y Estados Unidos.
Tras tres días de alta tensión global, crecen las dudas sobre la duración del conflicto y sus repercusiones en el mundo. Desde Estados Unidos estiman que las operaciones militares podrían extenderse entre cuatro y cinco semanas, mientras que Irán asegura estar preparado para una “larga guerra”.