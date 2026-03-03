Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
El humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Israel atacó este martes tres aeropuertos en Irán, entre ellos uno de Teherán y otro en el sur del país en el que alcanzó un avión en la pista, informaron medios iraníes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.