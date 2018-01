Irán reitera su rechazo a cualquier cambio del acuerdo nuclear

Irán reafirmó este sábado su rechazo a cualquier modificación del acuerdo nuclear firmado con el grupo 5+1, en reacción al ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, que exigió un endurecimiento de las condiciones del pacto, según un comunicado.



"La República Islámica de Irán (...) no tomará ninguna medida más allá de sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear, no aceptará ninguna modificación de este acuerdo, ni hoy ni en el futuro, y no permitirá vincular el acuerdo nuclear a otras cuestiones", indicó un comunicado del Ministerio de Exteriores, en el que repite que Teherán rechazaba "renegociar" este tratado.



El jefe de la diplomacia iraní, Mohamad Javad Zarif, acusó el viernes por la noche al presidente Trump de llevar a cabo un "intento desesperado" para sabotear el acuerdo nuclear alcanzado en julio de 2015 entre Irán y el grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia, más Alemania).



Donald Trump lanzó el viernes un ultimátum a los europeos para que le ayuden a endurecer el acuerdo en los próximos meses, si quieren evitar la retirada de Washington.



El presidente estadounidense confirmó la suspensión de las sanciones económicas contra Irán levantadas en el marco del acuerdo, pero la Casa Blanca advirtió que se trataba "de la última suspensión que va a firmar".



"Es la última oportunidad", dijo Trump en un comunicado, y exigió un "acuerdo" con los europeos para "remediar las terribles lagunas" del texto.



Trump quiere restricciones permanentes -y no solo 10 años- sobre el programa nuclear iraní, en particular el enriquecimiento de uranio, y sobre su programa balístico.



El comunicado iraní acusa a Trump de "continuar sus acciones hostiles contra el pueblo iraní como lo ha hecho desde hace un año".



Y acusa a Washington de "violar de manera explícita" tres secciones del acuerdo, incluido el párrafo 26 que pide a EEUU actuar "de buena fe para apoyar el JCPOA", las siglas del nombre del pacto en inglés (Joint Comprehensive Plan of Action), y permitir que Irán pueda beneficiarse del levantamiento de las sanciones.



El comunicado del ministerio denuncia "la política hostil del poder estadounidense", y critica nuevas sanciones dirigidas "a ciudadanos iraníes y extranjeros".



Advierte que Irán responderá con una "acción seria" a la decisión "hostil e ilegal del régimen de Trump de añadir el nombre del ayatolá Sadegh Amoli Larijani, jefe de la autoridad judicial de la República Islámica, a la lista de nuevas sanciones estadounidenses".

