"El islam no es propio de Alemania", dijo ministro de Merkel

Horst Seehofer, ministro del Interior alemán, de un partido aliado a la canciller Angela Merkel, consideró en una entrevista que el islam "no es propio de Alemania", reavivando este viernes el debate sobre el lugar del islam en la sociedad alemana.



"No. El islam no es propio de Alemania. Alemania está marcada por el cristianismo. Los domingos no laborables, las festividades cristianas y los rituales como la Pascua, el Pentecostés o la Navidad son parte de ello", dijo al diario Bild Horst Seehofer, líder del partido conservador Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera, aliado de Merkel.



Sin embargo, dijo que "los musulmanes que viven en el país evidentemente pertenecen a Alemania".



"Por supuesto, esto no significa que abandonemos nuestras tradiciones y usos tradicionales por falsas consideraciones", añadió Seehofer, cuyas responsabilidades ministeriales también incluyen un inédito "ministerio de la Patria".



Estas declaraciones se producen dos días después de la reelección de Merkel para un cuarto mandato como líder de una coalición entre conservadores y socialdemócratas.



El nuevo debate sobre el tema hace referencia a una polémica suscitada en 2010 sobre una frase pronunciada por el presidente alemán de entonces, Christian Wulff, que afirmó que el islam "en el presente" formaba parte de Alemania.



Esa frase fue retomada por Merkel en varias oportunidades y levantó un amplio debate sobre el lugar del islam en una sociedad alemana donde viven en la actualidad más de cuatro millones de musulmanes y que, por iniciativa de Merkel, ha recibido desde 2015 más de un millón de refugiados de los cuales muchos provienen de países musulmanes.



El partido CSU de Seehofer ha sido muy crítico con la política migratoria de Merkel, y logró imponer en su alianza con el gobierno un límite al número de refugiados que Alemania podrá recibir cada año: entre 180.000 y 220.000.



Horst Seehofer también anunció en Bild que convocará a una conferencia sobre el islam para discutir los problemas de integración de los musulmanes en Alemania.



"Mi mensaje es este: los musulmanes tienen que vivir con nosotros, no a nuestro lado. Para llegar a eso necesitamos un nivel de comprensión mutua y de consideración. Lo alcanzaremos cuando discutamos los unos con los otros", declaró.

