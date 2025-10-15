Cadáveres de palestinos fallecidos que habían sido retenidos por Israel durante la guerra, tras su entrega por parte de vehículos de la Cruz Roja. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Cadáveres de palestinos fallecidos que habían sido retenidos por Israel durante la guerra, tras su entrega por parte de vehículos de la Cruz Roja. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Israel devuelve a Gaza otros 45 cadáveres de palestinos tras entrega de cuerpos de rehenes
Otros 45 cadáveres de palestinos en poder de las fueron entregados este miércoles al Hospital Naser de Jan Yunis (sur), confirmó a EFE este centro médico, .

Como parte del acuerdo, los cadáveres de 360 palestinos muertos durante la ofensiva bélica a cambio de los cuerpos de los 28 rehenes; si bien algunos podrían ser difíciles de recuperar debido a la destrucción generalizada.

Francisco Sanz
Hasta el momento, , y un octavo que Israel asegura que no se corresponde con ninguno de sus nacionales, tras un proceso de identificación forense.

Los cuerpos llegaron al hospital a primera hora de la tarde, relataron estas fuentes, y sitúan en 90 el total de cuerpos devueltos por Israel a Gaza desde ayer.

Médicos forenses siguen tratando de identificar los cuerpos, apuntó en un intercambio de mensajes con EFE un funcionario del Ministerio de Sanidad de Gaza del .

Trabajadores del Ministerio de Salud de Gaza reciben los cadáveres de palestinos fallecidos que habían sido retenidos por Israel durante la guerra, el 15 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Trabajadores del Ministerio de Salud de Gaza reciben los cadáveres de palestinos fallecidos que habían sido retenidos por Israel durante la guerra, el 15 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
/ HAITHAM IMAD

La Red de Noticias Quds (vinculada al grupo islamista) denunció esta mañana que los cuerpos entregados el martes presentaban signos de abuso, torturas o mutilaciones; y algunos marcas de las ruedas de oruga de los tanques, como si hubieran sido atropellados.

Se espera que los forenses hagan público en las próximas horas un informe sobre el posible maltrato sufrido por las víctimas, dijo a EFE esta fuente.

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)

