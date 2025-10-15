Israel devuelve a Gaza otros 45 cadáveres de palestinos tras entrega de cuerpos de rehenes

Otros 45 cadáveres de palestinos en poder de las fuerzas armadas israelíes fueron entregados este miércoles al Hospital Naser de Jan Yunis (sur), confirmó a EFE este centro médico, frente a los siete cuerpos de rehenes devueltos.

Como parte del acuerdo, Israel debe devolver a Gaza los cadáveres de 360 palestinos muertos durante la ofensiva bélica a cambio de los cuerpos de los 28 rehenes; si bien algunos podrían ser difíciles de recuperar debido a la destrucción generalizada.

Hasta el momento, Hamás ha entregado los cuerpos de siete rehenes, y un octavo que Israel asegura que no se corresponde con ninguno de sus nacionales, tras un proceso de identificación forense.

Los cuerpos llegaron al hospital a primera hora de la tarde, relataron estas fuentes, y sitúan en 90 el total de cuerpos devueltos por Israel a Gaza desde ayer.

Médicos forenses siguen tratando de identificar los cuerpos, apuntó en un intercambio de mensajes con EFE un funcionario del Ministerio de Sanidad de Gaza del Gobierno de Hamás en Gaza.

Trabajadores del Ministerio de Salud de Gaza reciben los cadáveres de palestinos fallecidos que habían sido retenidos por Israel durante la guerra, el 15 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD / HAITHAM IMAD

La Red de Noticias Quds (vinculada al grupo islamista) denunció esta mañana que los cuerpos entregados el martes presentaban signos de abuso, torturas o mutilaciones; y algunos marcas de las ruedas de oruga de los tanques, como si hubieran sido atropellados.

Se espera que los forenses hagan público en las próximas horas un informe sobre el posible maltrato sufrido por las víctimas, dijo a EFE esta fuente.