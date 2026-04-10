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El 10 de abril de 2026, simpatizantes de Hezbolá se manifestaron en Beirut para protestar contra la decisión de las autoridades libanesas de entablar negociaciones directas con Israel. Foto AFP
El 10 de abril de 2026, simpatizantes de Hezbolá se manifestaron en Beirut para protestar contra la decisión de las autoridades libanesas de entablar negociaciones directas con Israel. Foto AFP
/ FADEL ITANI
Por Agencia AFP

Israel descarta negociar un alto el fuego con Hezbolá cuando mantenga conversaciones con el gobierno del Líbano la próxima semana en Washington, declaró este viernes el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, emisario para esas negociaciones.

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