El puente Morandi, conocido hace décadas como “un gigante malato nel cuore di Genova” (un gigante enfermo en el corazón de Génova), era una obra llena de cicatrices y parches sobre casas, fábricas y el tendido ferroviario, es decir, sobre personas.

El puente fue construido en la década de 1960 y unía la autopista A10, que llega desde la frontera de Francia, con la A7 hacia Milán.



Era obra del ingeniero Riccardo Morandi, con más de cien obras en el mundo entero, entre ellas el puente de Maracaibo en Venezuela, Canadá, Ecuador y Wadi el Kuf de Libia.

Los expertos de la facultad de ingeniería de la Universidad de Génova alertaban: “cuesta más mantenerlo que reconstruirlo”.



Italia se dispone a enterrar a las decenas de muertos en la tragedia de Génova en medio de una creciente polémica, mientras este viernes continuaba la búsqueda de desaparecidos bajo los escombros del puente derrumbado.



Los funerales solemnes están previstos el sábado en el centro de exposiciones de Génova, con una misa celebrada por el arzobispo de Milán en presencia de las autoridades del Estado, entre ellas el presidente Sergio Mattarella.



Una ceremonia que puede ser muy incómoda para las instituciones italianas: según La Stampa, las familias de 17 de las 39 víctimas mortales prefieren abstenerse y siete familias aún no han tomado ninguna decisión.



"Es el Estado quien ha provocado esto, que no muestren sus caras. El desfile de políticos es vergonzoso" reaccionó en un diario Nunzia, madre de un joven fallecido.



"Mi hijo no se convertirá en un número en el catálogo de muertos causado por los incumplimientos italianos" reaccionó por su parte en las redes sociales Roberto, padre de otro joven. "No queremos una farsa de funeral, sino una ceremonia en casa, en nuestra iglesia de Torre del Greco", de donde es originaria la familia, aseguró.



Los socorristas buscan aún a entre 10 y 20 desaparecidos que podrían haber pasado por el viaducto y de los que no se tiene noticia desde el derrumbe. El balance oficial sigue siendo de 39 muertos y 15 heridos.



"Las búsquedas prosiguen con la demolición y evacuación de grandes bloques del viaducto desplomado, para hallar a los desaparecidos", indicaron este viernes los bomberos.



Según la prefectura, un millar de personas siguen trabajando en el lugar de la tragedia, entre ellas 350 bomberos.

